vitaliian написав:1. Отказ от НАТО нейтральный статус допустим ок 2 разоружение. Когда пуйло на нас снова нападет воевать мы будем палками? Хорошая перспектива. 3. Признать Крым российским это то же самое что капитуляция 4. Признать Донбасс независимым это то же самое что капитуляция
Вы бы лично какие пункты уступили?
Принимается только 1-й пункт. Скорее всего они возьмут Мариуполь и закроют для себя денацификацию. типа мы уничтожили логово националистов. Разоружение. Они объявят что уничтожили всю нашу военную инфраструктуру, ведь нанесли кучу ракетных ударов по нашим объектам. Остальные требования отпадут, когда увидят что Киев им не взять и начнется брожения в их войсках. По Донбассу могут быть варианты. Или мы возвращаем статус кво на 23 февраля или признаем де факто (не де юре) потерю всей Донецкой и Луганской областей. Крым остается за скобками. Уверен такая позиция нашей власти на переговорах и она правильная. Диктовать условия, а тем более мечтать о краснодарском крае это детская наивность.
Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО
Было более адекватное руководство. Не стоит сравнивать Пу с советскими руководителями. Сколько ругали Хрущёва, но у него хватило ума договориться с Кеннеди во время кубинского кризиса.
При совке генерального можно было снести на политбюро, даже Сталина (после начала войны он сидел на даче и когда к нему приехали коллеги по цеху он подумал что приехали арестовывать). А пуйло снести демократическим путем невозможно. Рф деградировала в том числе по сравнению с совком.
Вы себе слабо представляете "совок". Даже Хрущёва было бы "снести" совсем не просто. Если бы он захотел, то всё могло бы быть иначе. И это тоже большой плюс ему, что он выбрал демократический путь. А уж Сталина...
ЛАД написав:Да при чём тут защита Пороха. И "воевать в жизни не так просто" тоже не причём. То, что в случае войны есть опасность вторжения из Крыма, думаю, ни у кого сомнений не вызывало. Для этого не надо знаний ни стратегии, ни тактики, ни истории войн. Но тут некоторые доказывали, что решение не оказывать сопротивление на перешейки очень умное. Возможно, вы этот спор пропустили.
Да зачем ввязываться в глупые споры, там где нет элементарного понятие о военной науке и политике? Что касается Крыма. Так и про Белорусское направление все говорили последнее время. Кстати туда были направлены определенные силы. Разговаривая с одним из офицером с пол года назад, я еще думал "Зачем?" Я честно не верил что такое может случится. поэтому мне смешно читать эти вопли, а надо было то, надо было то. Все все знают как, только страна 30 лет в дерьме.
otg написав:Уверен такая позиция нашей власти на переговорах и она правильная. Диктовать условия, а тем более мечтать о
они захотят снять санкции мы захотим репараций, как эти вопросы решать? Понять и простить. Зачем было воевать. Батальоны вынесут Зеленского из оп если нам не компенсируют разрушения. Простить разрушения это капитуляция.
Санкции за скобками. Мы можем пообещать что посодействуем. Батальонам не надо мешаться в политику. Они могут только все испортить.Политикой должны заниматься те кто в ней разбирается.
Кстати вопрос восстановления Украины обсуждается. там это не называется репарации. Переговоры дело тонкое.
⚡️Премьер Британии Джонсон заявил, что Украина испугала путина демократией
Его заявления: ▪️"Конечно же, путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про "историю русского народа", он тоже не верит. ▪️Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. ▪️И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской россии тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят». https://t.me/c/1451036705/15084
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Как вы понимаете цель войны мягко говоря не достигнута, а в арсенале есть яо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 23:21, всього редагувалось 2 разів.