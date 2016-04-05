⚡️Премьер Британии Джонсон заявил, что Украина испугала путина демократиейЕго заявления:▪️"Конечно же, путин не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про "историю русского народа", он тоже не верит.▪️Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее.▪️И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской россии тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с путиным на выборах, тебя или отравят или застрелят».