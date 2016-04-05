ЛАД написав:То, что Харьков до сих пор не взят - огромное достижение. 20 км до границы, никаких пробоем со снабжением. Должны были взять в первый, максимум, второй день.
он не взят потому что его не брали. Прислали несколько машин пощупать отношение, увидели что Харьков русским не рад и начали бомбить. Брать нелояльные города пуйло не будет - слишком много издержек, замораживается многотысячная армия, нужен репрессивный аппарат, начнется партизанщина, поезда под откос, убийство московских руководителей, бунты и всё равно в итоге надо всех их кормить, потому что бизнес оттуда свалит.
До конца войны не будут взяты Сумы, Харьков, Чернигов, Киев, Николаев, Запорожье. Я не приуменьшаю героизм защитников этих городов, но посмотрите на вещи здраво, лишних ресурсов у пуйла нет, удерживать нелояльные территории некем.
За Мариуполь не скажу, его могут взять по политическим соображениям, выхода днр на админграницы Донецкой области, что будет подано как большая победа.
Тем не менее шли серьёзные бои в Дергачах, Липцах, наступали со стороны Чугуева. И подходили очень близко. Так что Вы не правы, взять всё же пытались. "что Харьков русским не рад" по нескольким прорвавшимся машинам установить невозможно.
ЛАД написав:Или будем ждать когда Путина убьют/сместят/умрёт
подпишите с ним бумажку чтобы он не бомбил Харьков. А потом сообщите что у вас вышло. Вы как маленький ребенок, если вам хочется прекращение войны, это не означает что это же хочется и пуйлу. Не для того он её развязывал чтобы прекратить по вашей просьбе.
Война закончится либо когда мы сдадимся, либо когда у пуйла закончатся ресурсы для её продолжения. В первом случае вас попросят подписать бумажку, во втором случае никакая бумажка не нужна, война просто закончится и всё.
Да при чём тут просьбы! Вы упрекаете меня в наивности, но, по-моему, наивность, а точнее, незнание, у Вас. Война заканчивается в 2 случаях - либо поражение одной из сторон, либо обе стороны понимают, что не могут достичь поставленных целей (невозможно либо очень дорого). У нас вполне может быть второй случай - мы (предположительно) не можем окончательно победить/разгромить противника, Путин понимает, что война обойдётся слишком дорого (как по затратам, так и из-за санкций). Если бы Путину не хотелось, он мог бы и вообще не идти на переговоры. Но почему-то же пошёл. И по комментариям нашей стороны постепенно требования становятся более реальными.
Внимательно послушайте Подоляка и Медынского. Не помню правда после каких переговоров. Здесь звучит ни как "компенсацию убытков", а восстановление Украины. Умом Россию не понять
Вчера в республике Беларусь состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Стороны не смогли достигнуть каких-либо существенных договоренностей и "подвижки" коснулись только проведения гуманитарных миссий. Незадолго до начала переговоров Путин в режиме видеоконференции общался с главой российской делегации Владимиром Мединским и давал ему наставления. Путин потребовал, чтобы Мединский привез с переговоров любой, подписанный сторонами документ, вплоть до соглашения о намерениях, с любыми, даже минимальными уступками с украинской стороны, который можно было бы представить для внутреннего потребителя в России если не как фактически акт о капитуляции, то как весомую победу и явный знак, что война начата не зря и все движется в правильном направлении.
Но Мединский не смог уговорить украинскую делегацию ничего подписать и вернулся ни с чем. Путин был сильно раздосадован неудачей Мединского и высказал в грубой форме ему недовольство. После, Путин на совещании с Патрушевым и Шойгу обсуждал возможность заменить Мединского в переговорной группе на другую фигуру.
Вчерашняя встреча в Турции министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Украины Кулебы закончилась прогнозируемо- ничем. Стороны не пришли к согласию ни по одному из обсуждаемых вопросов.
Путин продолжает настаивать на капитуляции Украины, немного снизив требования, но капитуляция, при существующей ситуации на фронте, для Украины не приемлема. Наступательный потенциал российских войск при нынешнем положении, на текущий момент, исчерпан.
Лавров, вчера докладывая о результатах переговоров, вернее об их отсутствии, тоже получил свою порцию ненормативной лексики.
vitaliian написав: Как вы понимаете цель войны мягко говоря не достигнута, а в арсенале есть яо.
Я про это и говорил и очень серьезно опасаюсь. В третий раз скажу, меня беспокоит что от Лельчинского района до Бреста нет ни какой активности. Это довольно странно.возможно не хватает сил или договорились с Лукашенко использовать одну гомельскую область или же как на запас возможен ядерный удар по Западной Украине. Про это рассказывал Жирик. Что то уж больно много его слов пророческими оказались.
prodigy написав:....... 19 марта 2022 года на брифинге Министерства Обороны Российской Федерации было заявлено, что ракеты комплекса уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области[14].
Вы начали читать росс. СМИ? А как же обвинения в мой адрес? Или главное, что Вы ссылку не дали? Вам не кажется, что это похоже на ханжество?
не подменивайте понятия, путин прислал двух дурачков без полномочий, чтобы уговорить Украину на капитуляцию.
Когда хотят договориться так не делают и Мариуполь не бомбят. Вас в лицо обманывают, а вы продолжаете верить путину, верить в ложь, что какая то подписанная бумажка решит все наши проблемы. Капитуляция все наши проблемы только усилит. Следующее требование будет отказ от курса на ЕС и марионеточный президент типа Лукашенко. Это взорвет страну изнутри, потому что будет 20 миллионов несогласных.
Пожалуй добавлю вас в ЧС, при этом сохраняя к вам уважение как к человеку. Наши диалоги бессмысленны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.