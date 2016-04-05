Вчера в республике Беларусь состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Стороны не смогли достигнуть каких-либо существенных договоренностей и "подвижки" коснулись только проведения гуманитарных миссий. Незадолго до начала переговоров Путин в режиме видеоконференции общался с главой российской делегации Владимиром Мединским и давал ему наставления. Путин потребовал, чтобы Мединский привез с переговоров любой, подписанный сторонами документ, вплоть до соглашения о намерениях, с любыми, даже минимальными уступками с украинской стороны, который можно было бы представить для внутреннего потребителя в России если не как фактически акт о капитуляции, то как весомую победу и явный знак, что война начата не зря и все движется в правильном направлении.



Но Мединский не смог уговорить украинскую делегацию ничего подписать и вернулся ни с чем. Путин был сильно раздосадован неудачей Мединского и высказал в грубой форме ему недовольство. После, Путин на совещании с Патрушевым и Шойгу обсуждал возможность заменить Мединского в переговорной группе на другую фигуру.