Додано: Суб 19 бер, 2022 23:45

vitaliian написав: это к вопросу о том, о чем шли переговоры. это к вопросу о том, о чем шли переговоры.

Да нет это скорее о результатах. Поверьте о чем говорили на переговорах многие, возможно, не узнают никогда. Одно могу сказать. Первые разы россияне возили ультиматумы, теперь мы составили свой план. Там есть некоторые подвижки Фюреру что б он сохранил лицо внутри. Кстати, в фейсе на мой пост ответил один из рашистов с знакомой ритоорикой. Да мы вас.... Когда я ему сказал что мои знакомые в РФ против войны, он признался что они сами были 24.02 в шоке. Но теперь дороги назад нет и если фюрер отступит, они ему не простят.