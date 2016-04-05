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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 476477478479>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:39

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но почему-то же пошёл.
не подменивайте понятия, он прислал двух дурачков уговорить Украину на капитуляцию. Когда хотят договориться так не делают, и Мариуполь не бомбят. Вас в лицо обманывают, а вы продолжаете верить путину и верить что какая то подписанная бумажка решит все проблемы.
это какая-то дичь. Даже без специального образования понятно, что документ может и должен иметь этапность выполнения. Прекращение бомбежек с одной стороны - часть шагов с другой стороны. Отвод войск с одной стороны - ещё часть шагов с другой. Потом обмен пленными. Потом обмен останками погибших. Потом ... И так далее. Очевидно, что там будут десятки взаимно синхронизированных шагов
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 19 бер, 2022 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)

Это очень опасные, деструктивные мечты. Сам факт обсуждения такого варианта уже нежелателен (а на уровне официальных лиц - откровенно опасен).

Ну, Будивельник лицо явно не официальное и его вариант-минимум, в общем, неплох. Вот в реальности не убеждён.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:42

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Кстати вопрос восстановления Украины обсуждается.
странная позиция бомбить и при этом обсуждать компенсацию убытков. Не верю © в переговорах есть кому участвовать, свои 5 копеек я придержу.
Внимательно послушайте Подоляка и Медынского. Не помню правда после каких переговоров. Здесь звучит ни как "компенсацию убытков", а восстановление Украины. Умом Россию не понять :)

Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Чим їхня думка цінніше за пост будівельника про 90% або кого там ще?

І надцять хвилин зради на тему.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:44

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Нет, если человеку хочется помечтать, то не надо это запрещать. :)

Это очень опасные, деструктивные мечты. Сам факт обсуждения такого варианта уже нежелателен (а на уровне официальных лиц - откровенно опасен).

Ну, Будивельник лицо явно не официальное и его вариант-минимум, в общем, неплох. Вот в реальности не убеждён.

Увы, но закидоны про Кубань я слышал даже от депутатов наших. Совпадение таких хотелок "сверху" и "снизу" очень опасно и по сути граничит с пропагандой агрессивных войн.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:45

  vitaliian написав:это к вопросу о том, о чем шли переговоры.
Да нет это скорее о результатах. Поверьте о чем говорили на переговорах многие, возможно, не узнают никогда. Одно могу сказать. Первые разы россияне возили ультиматумы, теперь мы составили свой план. Там есть некоторые подвижки Фюреру что б он сохранил лицо внутри. Кстати, в фейсе на мой пост ответил один из рашистов с знакомой ритоорикой. Да мы вас.... Когда я ему сказал что мои знакомые в РФ против войны, он признался что они сами были 24.02 в шоке. Но теперь дороги назад нет и если фюрер отступит, они ему не простят.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:50

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
чего он хотят от нас
1. Отказ от НАТО нейтральный статус допустим ок
2 разоружение. Когда пуйло на нас снова нападет воевать мы будем палками? Хорошая перспектива.
3. Признать Крым российским это то же самое что капитуляция
4. Признать Донбасс независимым это то же самое что капитуляция

Вы бы лично какие пункты уступили? Нам изначально предъявляются невыполнимые условия чтобы не было пространства для переговоров, либо война либо капитуляция с унижением.

Особенно загадочная денацификация, понятие надуманное пуйлом в которое можно завернуть что угодно.

Вы знаете, я уже устал. Сколько можно повторять одно и то же.
Что он предлагает, это его проблемы. Важно, о чём договорятся/на что согласятся обе стороны.
Думаю, если бы то, что Вы написали, было жёсткой позицией, переговоры уже закончились.
Любые переговоры предполагают взаимные уступки. Размер уступок определяется положением сторон. При сильном неравенстве вплоть до фактической капитуляции.
Сегодняшнее положение, насколько могу судить, нашей капитуляции не требует.
Положение РФ тем более.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 23:57

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:02

  otg написав:теперь дороги назад нет и если фюрер отступит, они ему не простят.
вы меня опеределили, с единственной поправкой, фюреру насрать что думает простолюдин, дубинкой по башке и досвидос. А вот окружение его перестанет уважать это да, его уже унизили публично осенью прошлого года (не напоминаю, вы должны быть в курсе), и сейчас унижают повторно. В остальном смотрю вы (неожиданно) в курсе, мне добавить нечего.

Хорошее видео вышло сегодня у швеца. Очень адекватный человек стал, после того как перестал верить Китаю.

Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:05

  otg написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Уверен такая позиция нашей власти на переговорах и она правильная. Диктовать условия, а тем более мечтать о
они захотят снять санкции мы захотим репараций, как эти вопросы решать? Понять и простить. Зачем было воевать. Батальоны вынесут Зеленского из оп если нам не компенсируют разрушения. Простить разрушения это капитуляция.
Санкции за скобками. Мы можем пообещать что посодействуем. Батальонам не надо мешаться в политику. Они могут только все испортить.Политикой должны заниматься те кто в ней разбирается.

Кстати вопрос восстановления Украины обсуждается. там это не называется репарации. Переговоры дело тонкое.

Мне, кстати, нравится пропаганда "Азова". В Мариуполе сражаются несколько частей, но почему-то говорят всё время только об "Азове". Кроме того, откуда-то "Азов" в Харькове, потом слышу где-то ещё (не помню, где). Может сложиться впечатление, что воюет один "Азов". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:08

  ЛАД написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:они захотят снять санкции мы захотим репараций, как эти вопросы решать? Понять и простить. Зачем было воевать. Батальоны вынесут Зеленского из оп если нам не компенсируют разрушения. Простить разрушения это капитуляция.
Санкции за скобками. Мы можем пообещать что посодействуем. Батальонам не надо мешаться в политику. Они могут только все испортить.Политикой должны заниматься те кто в ней разбирается.

Кстати вопрос восстановления Украины обсуждается. там это не называется репарации. Переговоры дело тонкое.

Мне, кстати, нравится пропаганда "Азова". В Мариуполе сражаются несколько частей, но почему-то говорят всё время только об "Азове". Кроме того, откуда-то "Азов" в Харькове, потом слышу где-то ещё (не помню, где). Может сложиться впечатление, что воюет один "Азов". :)

Окупація Маріуполя = знищення "Азова" = денацифікація.
flyman
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