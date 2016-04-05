Додано: Нед 20 бер, 2022 00:29

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя перед обострением конфликта на Украине о том, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.



«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», — сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой».



«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — полагает экс-помощник Дональда Трампа. Он считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.



Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ — «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как “Радио Свобода” . Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», — заявил он.