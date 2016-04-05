|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:10
vitaliian написав: ЛАД написав:
по нескольким прорвавшимся машинам установить невозможно
а бои в Дергачах и Лицах не в счёт?! Без боя Харьков бы взяли, с боями он им не нужен, они его артой и авиацией накроют. Может задумка другая, но я вижу такую.
Бои за городом - это ВСУ и к отношению/настроению харьковчан отношение имеет достаточно слабое.
И если они не сумели пройти несчастных 20 км, то это говорит либо о слабости росс. армии, либо о сильном сопротивлении ВСУ.
Но никак не об ошибке Путина в оценке настроений в Харькове.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21901
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:11
flyman написав:
Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.
Чим їхня думка цінніше за пост будівельника про 90% або кого там ще?
Когдпа его выберут президентом, то его думка нам будет важна.
І надцять хвилин зради на тему.
Зачем Вы этого Соскина, всеми забытого, вытащили сюда? Кстати по Медведчуку он прав. Я про это говорил 25 числа. Можете отматать ветку назад. Сопли прожевали и тот убежал.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2498
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:12
ЛАД написав:
откуда-то "Азов" в Харькове
В Харькові ТрО Азов
В Маріуполі точно є морська піхота України не тільки полк Азов
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10718
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 757 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:14
vitaliian написав: ЛАД написав:
Но почему-то же пошёл.
не подменивайте понятия, путин прислал двух дурачков без полномочий, чтобы уговорить Украину на капитуляцию.
Когда хотят договориться так не делают и Мариуполь не бомбят. Вас в лицо обманывают, а вы продолжаете верить путину, верить в ложь, что какая то подписанная бумажка решит все наши проблемы. Капитуляция все наши проблемы только усилит. Следующее требование будет отказ от курса на ЕС и марионеточный президент типа Лукашенко. Это взорвет страну изнутри, потому что будет 20 миллионов несогласных.
Пожалуй добавлю вас в ЧС, при этом сохраняя к вам уважение как к человеку. Наши диалоги бессмысленны.
Согласен в бессмысленности.
Вы зациклились.
У меня нигде ни слова о доверии к Путину. И я нигде не призывал с началом переговоров сложить оружие. Война продолжается. И переговоры тоже. Одно другому не мешает.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 21901
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2498
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:22
otg написав: flyman написав:
Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.
Чим їхня думка цінніше за пост будівельника про 90% або кого там ще?
Когдпа его выберут президентом, то его думка нам будет важна.
І надцять хвилин зради на тему.
Зачем Вы этого Соскина, всеми забытого, вытащили сюда? Кстати по Медведчуку он прав. Я про это говорил 25 числа. Можете отматать ветку назад. Сопли прожевали и тот убежал.
Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.
Вони ніхто, і звати їх ніяк.
Тут багато яких "хпертів" витягують від Люсі до ВВВ істориків, і що? Битва екстрасенсів?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:26
ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав:
по нескольким прорвавшимся машинам установить невозможно
а бои в Дергачах и Лицах не в счёт?! Без боя Харьков бы взяли, с боями он им не нужен, они его артой и авиацией накроют. Может задумка другая, но я вижу такую.
Бои за городом - это ВСУ и к отношению/настроению харьковчан отношение имеет достаточно слабое.
И если они не сумели пройти несчастных 20 км, то это говорит либо о слабости росс. армии, либо о сильном сопротивлении ВСУ.
Но никак не об ошибке Путина в оценке настроений в Харькове.
Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 бер, 2022 00:26, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:26
flyman написав:
Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.
Вам надо срочно подтянуть матчасть
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4198
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:27
juristkostya написав: flyman написав:
Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.
Вам надо срочно подтянуть матчасть
поможіть, де це прописано?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28808
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1401 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:29
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя перед обострением конфликта на Украине о том, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», — сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой».
«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — полагает экс-помощник Дональда Трампа. Он считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ — «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как “Радио Свобода” . Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», — заявил он.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2498
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91917
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|445913
|
|
|1
|2510
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|