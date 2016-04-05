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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 477478479480481>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:10

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:по нескольким прорвавшимся машинам установить невозможно
а бои в Дергачах и Лицах не в счёт?! Без боя Харьков бы взяли, с боями он им не нужен, они его артой и авиацией накроют. Может задумка другая, но я вижу такую.

Бои за городом - это ВСУ и к отношению/настроению харьковчан отношение имеет достаточно слабое.
И если они не сумели пройти несчастных 20 км, то это говорит либо о слабости росс. армии, либо о сильном сопротивлении ВСУ.
Но никак не об ошибке Путина в оценке настроений в Харькове.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:11

  flyman написав:Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.
Чим їхня думка цінніше за пост будівельника про 90% або кого там ще?
Когдпа его выберут президентом, то его думка нам будет важна. :)
І надцять хвилин зради на тему.
Зачем Вы этого Соскина, всеми забытого, вытащили сюда? Кстати по Медведчуку он прав. Я про это говорил 25 числа. Можете отматать ветку назад. Сопли прожевали и тот убежал.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:откуда-то "Азов" в Харькове

В Харькові ТрО Азов
В Маріуполі точно є морська піхота України не тільки полк Азов
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:14

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но почему-то же пошёл.
не подменивайте понятия, путин прислал двух дурачков без полномочий, чтобы уговорить Украину на капитуляцию.

Когда хотят договориться так не делают и Мариуполь не бомбят. Вас в лицо обманывают, а вы продолжаете верить путину, верить в ложь, что какая то подписанная бумажка решит все наши проблемы. Капитуляция все наши проблемы только усилит. Следующее требование будет отказ от курса на ЕС и марионеточный президент типа Лукашенко. Это взорвет страну изнутри, потому что будет 20 миллионов несогласных.

Пожалуй добавлю вас в ЧС, при этом сохраняя к вам уважение как к человеку. Наши диалоги бессмысленны.

Согласен в бессмысленности.
Вы зациклились.
У меня нигде ни слова о доверии к Путину. И я нигде не призывал с началом переговоров сложить оружие. Война продолжается. И переговоры тоже. Одно другому не мешает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:17

  ЛАД написав:Мне, кстати, нравится пропаганда "Азова". В Мариуполе сражаются несколько частей, но почему-то говорят всё время только об "Азове". Кроме того, откуда-то "Азов" в Харькове, потом слышу где-то ещё (не помню, где). Может сложиться впечатление, что воюет один "Азов". :)
Ну им же надо чем то оправдывать вторжение. Кстати посмотрите их ТВ. Они оказывается воюют не против ВСУ, а протв нацыков с Азова и Айдара. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:22

  otg написав:
  flyman написав:Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.
Чим їхня думка цінніше за пост будівельника про 90% або кого там ще?
Когдпа его выберут президентом, то его думка нам будет важна. :)
І надцять хвилин зради на тему.
Зачем Вы этого Соскина, всеми забытого, вытащили сюда? Кстати по Медведчуку он прав. Я про это говорил 25 числа. Можете отматать ветку назад. Сопли прожевали и тот убежал.

Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.
Вони ніхто, і звати їх ніяк.
Тут багато яких "хпертів" витягують від Люсі до ВВВ істориків, і що? Битва екстрасенсів?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:26

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:по нескольким прорвавшимся машинам установить невозможно
а бои в Дергачах и Лицах не в счёт?! Без боя Харьков бы взяли, с боями он им не нужен, они его артой и авиацией накроют. Может задумка другая, но я вижу такую.

Бои за городом - это ВСУ и к отношению/настроению харьковчан отношение имеет достаточно слабое.
И если они не сумели пройти несчастных 20 км, то это говорит либо о слабости росс. армии, либо о сильном сопротивлении ВСУ.
Но никак не об ошибке Путина в оценке настроений в Харькове.

Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 бер, 2022 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:26

  flyman написав:Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.

Вам надо срочно подтянуть матчасть
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:27

  juristkostya написав:
  flyman написав:Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.

Вам надо срочно подтянуть матчасть

поможіть, де це прописано?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава американской администрации Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, постоянно заявляя перед обострением конфликта на Украине о том, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что на Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», — сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой».

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — полагает экс-помощник Дональда Трампа. Он считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.

Болтон заявил о необходимости выработки нового подхода к РФ — «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции. «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как “Радио Свобода” . Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации», — заявил он.
otg
 
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