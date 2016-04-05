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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 478479480481>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:29

  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.

Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?

Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:30

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Переговорщиків не призначає ні ОП, ні Презедент.

Вам надо срочно подтянуть матчасть

поможіть, де це прописано?

Ваши тезисы - нигде
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:32

  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Домовленность с ким? Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:33

  juristkostya написав:
  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.

Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?

Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?

Ви подивіться на карту просування військ. Чи вам тре документи із мокрими печатками?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:34

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.

Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?

Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?

Ви подивіться на карту просування військ. Чи вам тре документи із мокрими печатками?

Начните с изучения полномочий президента. Вычислять изменников в генштабе вам пока рано.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:34

  otg написав:
  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Домовленность с ким? Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

вже писав вище:
Подивіться на карту просування ЗС РФ. Чи будете вимагати оригінали документів з підписами та мокрими печатками?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:35

  juristkostya написав:Начните с изучения полномочий президента. Вычислять изменников в генштабе вам пока рано.

просвітіть, а не наганяйте туману.
Думаю, для юриста це не складно.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:37

  flyman написав:
  juristkostya написав:Начните с изучения полномочий президента. Вычислять изменников в генштабе вам пока рано.

просвітіть, а не наганяйте туману.
Думаю, для юриста це не складно.
Алё, это ваша зона ответственности - обосновать тезис "президент не назначает переговорщиков".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:43

о Харькове из интервью Терехова:
– Что сейчас известно о масштабах разрушений?

– Разрушено более 600 многоэтажных домов. А у нас их всего чуть более 8000. И это многоэтажные дома! Вы себе представляете? Уничтожают полностью. По всем районам.

– То есть уже нельзя говорить, что Салтовка больше других страдает?

– Нет. Салтовка страдает, ХТЗ страдает. Рогань, Пятихатки, Алексеевка, Пушкинская, Мироносицкая, Гагарина, Московский проспект, Новые Дома, Немышля — частный сектор. Сегодня нет таких районов Харькова, которые не пострадали бы от обстрелов России.

https://www.liga.net/politics/interview/mer-harkova-igor-terehov-proshu-merov-nyu-yorka-chikago-bostona-pomogite-zakryt-nebo
Опубликовано 15.03.2022, 15:50. Где-то встречал более поздние цифры, сейчас не могу найти. Сами понимаете, цифры уже выше. + там были указаны несколько десятков разрушенных школ и детсадов. Яуж не говорю о заводах.
Думаю, в Чернигове, Сумах ситуация похожая. Если бы такое было (не дай бог!) в Киеве, Львове, Днепре...
Наверное, vitaliian и другие поняли бы легче, что если есть хоть один шанс из тысячи заключить приемлемый мир, то переговоры вести надо.
Это не значит, что на время переговоров надо прекращать огонь в одностороннем порядке или ещё какие-то односторонние уступки.
И Будивельник понял бы, что я имею ввиду, когда говорю об экономическом подходе.
Тут писали о том, что города не будут полностью разрушены. А полностью и не надо. Полностью они не были разрушены и в 1945. 10-20% разрушенных домов вполне достаточно. Где расселить людей после возвращения? Как и за какие средства восстановить жильё? Возвращаться к коммуналкам? Так сейчас жилфонд не такой как в 1945. Представьте себе 3 семьи в 3-комнатной чешке. Или опять строить бараки?
Кстати, я тут как-то вспоминал о школе рядом с домом, в котором я жил в детстве, с разрушенным крылом. Ребята сказали, что в неё и в этот раз уже 2 попадания. Не знаю, насколько существенные, на днях буду рядом, посмотрю.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:49

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:Начните с изучения полномочий президента. Вычислять изменников в генштабе вам пока рано.

просвітіть, а не наганяйте туману.
Думаю, для юриста це не складно.
Алё, это ваша зона ответственности - обосновать тезис "президент не назначает переговорщиков".

В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
flyman
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  #<1 ... 478479480481>
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