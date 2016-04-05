flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?
Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?
flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Домовленность с ким? Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?
Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?
Ви подивіться на карту просування військ. Чи вам тре документи із мокрими печатками?
flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Начальники на харьковском, сумском, черниговском направлениях саботируют приказы генштаба? А генштаб терпит этот саботаж 24 дня?
Когда, по вашим данным, должны включиться в игру марсиане?
Ви подивіться на карту просування військ. Чи вам тре документи із мокрими печатками?
Начните с изучения полномочий президента. Вычислять изменников в генштабе вам пока рано.
flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції. Що бачимо по ситуації на півдні та пн.заході України. А на сході та на пн. сході виявилася підстава: Суми, Чернігів і Харків почали чинити опір, і щось пішло не так. Потім ще Миколаїв піднапрягся.
Домовленность с ким? Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
вже писав вище: Подивіться на карту просування ЗС РФ. Чи будете вимагати оригінали документів з підписами та мокрими печатками?
– Разрушено более 600 многоэтажных домов. А у нас их всего чуть более 8000. И это многоэтажные дома! Вы себе представляете? Уничтожают полностью. По всем районам.
– То есть уже нельзя говорить, что Салтовка больше других страдает?
– Нет. Салтовка страдает, ХТЗ страдает. Рогань, Пятихатки, Алексеевка, Пушкинская, Мироносицкая, Гагарина, Московский проспект, Новые Дома, Немышля — частный сектор. Сегодня нет таких районов Харькова, которые не пострадали бы от обстрелов России.
https://www.liga.net/politics/interview/mer-harkova-igor-terehov-proshu-merov-nyu-yorka-chikago-bostona-pomogite-zakryt-nebo Опубликовано 15.03.2022, 15:50. Где-то встречал более поздние цифры, сейчас не могу найти. Сами понимаете, цифры уже выше. + там были указаны несколько десятков разрушенных школ и детсадов. Яуж не говорю о заводах. Думаю, в Чернигове, Сумах ситуация похожая. Если бы такое было (не дай бог!) в Киеве, Львове, Днепре... Наверное, vitaliian и другие поняли бы легче, что если есть хоть один шанс из тысячи заключить приемлемый мир, то переговоры вести надо. Это не значит, что на время переговоров надо прекращать огонь в одностороннем порядке или ещё какие-то односторонние уступки. И Будивельник понял бы, что я имею ввиду, когда говорю об экономическом подходе. Тут писали о том, что города не будут полностью разрушены. А полностью и не надо. Полностью они не были разрушены и в 1945. 10-20% разрушенных домов вполне достаточно. Где расселить людей после возвращения? Как и за какие средства восстановить жильё? Возвращаться к коммуналкам? Так сейчас жилфонд не такой как в 1945. Представьте себе 3 семьи в 3-комнатной чешке. Или опять строить бараки? Кстати, я тут как-то вспоминал о школе рядом с домом, в котором я жил в детстве, с разрушенным крылом. Ребята сказали, что в неё и в этот раз уже 2 попадания. Не знаю, насколько существенные, на днях буду рядом, посмотрю.