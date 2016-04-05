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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 00:50
flyman написав:
В Конституції написано, що Президент веде міжнародні переговори, а не його консультант.
Наивно было бы рассчитывать изучить конституционное право за 20 минут....
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Додано: Нед 20 бер, 2022 00:57
flyman написав:
В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?
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otg
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:05
otg написав: flyman написав:
В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?
Ще один знаток.
Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям".
Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта.
Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть.
Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.
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flyman
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:18
Их - понятно.
Но я говорю о наших СМИ.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:26
flyman написав: otg написав: flyman написав:
В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?
Ще один знаток.
Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям".
Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта.
Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть.
Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.
Так сейчас и не ездят, а пользуются "скайп/зум/е-мейл/", факс уже позавчерашний день, вряд ли используют.
А насёт "вести переговоры" Вы цепляетесь к мелочам и терминам. Но Вы же не юрист, не занимайтесь крючкотворством.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:32
Кстати, не в порядке обсуждения модерации, но просто ну очень интересно, какому... умнику пришла в голову мысль отправить меня в бан с формулировкой "Панические настроения".
Если бы у меня были панические настроения, я бы если не в первый, то уж точно во второй день сбежал из Харькова и сейчас спокойно сидел в Мюнхене или ещё где, не слыша обстрелов, не видя пожаров и с интересом рассматривая картинки в телеграмме.
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