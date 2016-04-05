Додано: Нед 20 бер, 2022 01:48

Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно

И ещё.сегодня очень хорошо сказал;А тут опять некоторые начинают споры на тему По-Зе, совок/не совок и прочие совершенно не нужные сегодня темы.Доходит, простите, до смешного, когда лозунг "Всё для фронта, всё для победы!" объявляется "совковым". Вроде для нас сегодня это не главная задача.Начинаются со стороны некоторых обвинения хоть в чём-то с ними несогласных в "российских нарративах" и объявлении их чуть ли не "агентами Кремля", в отсутствии патриотизма.Простите господа, но на сегодня самый большой патриот их участников форума это Долярчик, на которого часто наезжают.А остальные... Простите, но сидя в тылу, а некоторые в глубоком тылу, о патриотизме надо говорить несколько скромнее.