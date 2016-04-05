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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 479480481482483>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:50

  flyman написав:В Конституції написано, що Президент веде міжнародні переговори, а не його консультант.

Наивно было бы рассчитывать изучить конституционное право за 20 минут....
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:57

  flyman написав:В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:05

  otg написав:
  flyman написав:В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?

Ще один знаток.
Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям".
Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта.
Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть.
Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:18

  otg написав:
  ЛАД написав:Мне, кстати, нравится пропаганда "Азова". В Мариуполе сражаются несколько частей, но почему-то говорят всё время только об "Азове". Кроме того, откуда-то "Азов" в Харькове, потом слышу где-то ещё (не помню, где). Может сложиться впечатление, что воюет один "Азов". :)
Ну им же надо чем то оправдывать вторжение. Кстати посмотрите их ТВ. Они оказывается воюют не против ВСУ, а протв нацыков с Азова и Айдара. :)

Их - понятно.
Но я говорю о наших СМИ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:26

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?

Ще один знаток.
Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям".
Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта.
Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть.
Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.

Так сейчас и не ездят, а пользуются "скайп/зум/е-мейл/", факс уже позавчерашний день, вряд ли используют.
А насёт "вести переговоры" Вы цепляетесь к мелочам и терминам. Но Вы же не юрист, не занимайтесь крючкотворством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:32

Кстати, не в порядке обсуждения модерации, но просто ну очень интересно, какому... умнику пришла в голову мысль отправить меня в бан с формулировкой "Панические настроения". :)
Если бы у меня были панические настроения, я бы если не в первый, то уж точно во второй день сбежал из Харькова и сейчас спокойно сидел в Мюнхене или ещё где, не слыша обстрелов, не видя пожаров и с интересом рассматривая картинки в телеграмме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:41

  ЛАД написав:Кстати, не в порядке обсуждения модерации, но просто ну очень интересно, какому... умнику пришла в голову мысль отправить меня в бан с формулировкой "Панические настроения". :)
Если бы у меня были панические настроения, я бы если не в первый, то уж точно во второй день сбежал из Харькова и сейчас спокойно сидел в Мюнхене или ещё где, не слыша обстрелов, не видя пожаров и с интересом рассматривая картинки в телеграмме.

Аналогічно,
це при тому, що село де дача вже два рази попало під обстріл, кілька хат згоріло ще з десяток там пошкоджено, а про "кавалірку в Бучі", думаю можна і не згадувати.
Я так розумію, що мав би постити відосіки Арестовича та угорати в патріотичному угарі, що завтра, ні сьогодні переможна перемога.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:45

  ЛАД написав:Так сейчас и не ездят, а пользуются "скайп/зум/е-мейл/", факс уже позавчерашний день, вряд ли используют.
А насёт "вести переговоры" Вы цепляетесь к мелочам и терминам. Но Вы же не юрист, не занимайтесь крючкотворством.

Якщо США визначило Путіна військовим злочинцем, чи може ОП вести з ним які перемовини і на яких підставах, тут мені так і не відповіли. При тому, що умови капітуляції на 95% залишилися як були.
Тому мені цікаво, чим і на якій підставі ОП гарантує що договір, який вимагає зміни Конституції, пройде через ВРУ і матиме силу.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 бер, 2022 01:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:48

И ещё.
Сибарит сегодня очень хорошо сказал;
Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно

А тут опять некоторые начинают споры на тему По-Зе, совок/не совок и прочие совершенно не нужные сегодня темы.
Доходит, простите, до смешного, когда лозунг "Всё для фронта, всё для победы!" объявляется "совковым". Вроде для нас сегодня это не главная задача.
Начинаются со стороны некоторых обвинения хоть в чём-то с ними несогласных в "российских нарративах" и объявлении их чуть ли не "агентами Кремля", в отсутствии патриотизма.
Простите господа, но на сегодня самый большой патриот их участников форума это Долярчик, на которого часто наезжают.
А остальные... Простите, но сидя в тылу, а некоторые в глубоком тылу, о патриотизме надо говорить несколько скромнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 01:50

  ЛАД написав:В связи с этим интересно:
самолёты - 95/330,
вертолёты - 115/240,
танки - 466/1200 и т.д.


Похоже считали в целом, даже потери с фото подтверждениями у них больше 90% -
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... t.html?m=1
IgA
 
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