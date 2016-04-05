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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:51
ЛАД написав:
И ещё. Сибарит
сегодня очень хорошо сказал;
Возврат к политическим дрязгам во время войны выглядит омерзительно
А тут опять некоторые начинают споры на тему По-Зе, совок/не совок и прочие совершенно не нужные сегодня темы.
Доходит, простите, до смешного, когда лозунг "Всё для фронта, всё для победы!" объявляется "совковым". Вроде для нас сегодня это не главная задача.
Начинаются со стороны некоторых обвинения хоть в чём-то с ними несогласных в "российских нарративах" и объявлении их чуть ли не "агентами Кремля", в отсутствии патриотизма.
Простите господа, но на сегодня самый большой патриот их участников форума это Долярчик, на которого часто наезжают.
А остальные... Простите, но сидя в тылу, а некоторые в глубоком тылу, о патриотизме надо говорить несколько скромнее.
Долярчик законопослушний громадянин, що сказала влада, те і зробив.
Добробатом він не був. Добровільно у лави ЗСУ не записувався.
Патріотами, думаю тут на форумі є всі, а от як поміряти, хто більше, хто менше, хз.
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flyman
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Додано: Нед 20 бер, 2022 01:59
flyman написав: ЛАД написав:
Так сейчас и не ездят, а пользуются "скайп/зум/е-мейл/", факс уже позавчерашний день, вряд ли используют.
А насёт "вести переговоры" Вы цепляетесь к мелочам и терминам. Но Вы же не юрист, не занимайтесь крючкотворством.
Якщо США визначило Путіна військовим злочинцем, чи може ОП вести з ним які перемовини і на яких підставах, тут мені так і не відповіли. При тому, що умови капітуляції на 95% залишилися як були.
Тому мені цікаво, чим і на якій підставі ОП гарантує що договір, який вимагає зміни Конституції, пройде через ВРУ і матиме силу.
Вопросов много. И вопросы очень сложные. Изменение Конституции и прохождение через ВР, по-моему, самые простые.
Сегодня, считаю, обсуждать нечего - абсолютно никакой информации.
Надо подождать.
Уже писал - в заключение какого-нибыдь договора практически не верю, шансы, на мой взгляд, очень низкие. Но вести переговоры надо - а вдруг удастся. Не хотелось бы разрушения Украины хотя бы на уровне сегодняшнего Харькова.
И не надо заниматься шапкозакидательством. До победы ещё очень далеко. Разговоры, что у России "заканчиваются силы" хороши, но сомневаюсь в их оправданности.
"Осталось неделя, ну две" это вряд ли. Если не удастся договориться, то это может затянуться надолго.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:03
vitaliian написав: juristkostya написав:
вся каденция Зеленского отмечена крайне похабным отношением к армии и ВПК.
надеюсь вас забанят
За що?
Послухайте, у нас що Зеленського зарахували до лику святих? Чи може обрати його довічним президентом України за його героїзм?
Може почнемо розстрілювати за критику Зеленського, як робили за Сталіна?
Я не можу зрозуміти чим шкодить критика Зе, тим більше на цьому, досить інтелектуальному форумі.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:07
flyman написав:
.......
Долярчик законопослушний громадянин, що сказала влада, те і зробив.
Добробатом він не був. Добровільно у лави ЗСУ не записувався.
Патріотами, думаю тут на форумі є всі, а от як поміряти, хто більше, хто менше, хз.
Добробатов сейчас нет. Или Вы имеете ввиду тероборону?
Добровольцем он не является, но и прятаться не стал, хотя, думаю, легко мог бы.
Тоже думаю, что патриоты здесь все, но некоторые почему-то считают возможным обвинять других в отсутствии патриотизма.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:07
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Так сейчас и не ездят, а пользуются "скайп/зум/е-мейл/", факс уже позавчерашний день, вряд ли используют.
А насёт "вести переговоры" Вы цепляетесь к мелочам и терминам. Но Вы же не юрист, не занимайтесь крючкотворством.
Якщо США визначило Путіна військовим злочинцем, чи може ОП вести з ним які перемовини і на яких підставах, тут мені так і не відповіли. При тому, що умови капітуляції на 95% залишилися як були.
Тому мені цікаво, чим і на якій підставі ОП гарантує що договір, який вимагає зміни Конституції, пройде через ВРУ і матиме силу.
Вопросов много. И вопросы очень сложные. Изменение Конституции и прохождение через ВР, по-моему, самые простые.
Сегодня, считаю, обсуждать нечего - абсолютно никакой информации.
Надо подождать.
Уже писал - в заключение какого-нибыдь договора практически не верю, шансы, на мой взгляд, очень низкие. Но вести переговоры надо - а вдруг удастся. Не хотелось бы разрушения Украины хотя бы на уровне сегодняшнего Харькова.
И не надо заниматься шапкозакидательством. До победы ещё очень далеко. Разговоры, что у России "заканчиваются силы" хороши, но сомневаюсь в их оправданности.
"Осталось неделя, ну две" это вряд ли. Если не удастся договориться, то это может затянуться надолго.
З РБ через свійжий понтон вже переправили техніку, і пишуть, що вона рухається до кордону з Україною. Так що є високі ризики відкриття ще одної ділянки фронту і посилення тиску ЗС РФ. Думаю, ще кульмінація не досягнута. Як досягнуть, тоді будуть дожимати на перемовинах. Ключова віха - взяття Маріуполя. Без цього, думаю в РФ перемога буде не така переможна. Моя думка, що зараз там вирішується доля війни (як колись під Царицином).
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:08
ЛАД написав: flyman написав:
.......
Долярчик законопослушний громадянин, що сказала влада, те і зробив.
Добробатом він не був. Добровільно у лави ЗСУ не записувався.
Патріотами, думаю тут на форумі є всі, а от як поміряти, хто більше, хто менше, хз.
Добробатов сейчас нет. Или Вы имеете ввиду тероборону?
Добровольцем он не является, но и прятаться не стал, хотя, думаю, легко мог бы.
Тоже думаю, что патриоты здесь все, но некоторые почему-то считают возможным обвинять других в отсутствии патриотизма.
Я про 2014 рік. Тоді ж не пішов.
А так, законопослушний громадянин.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:11
vitaliian
Вы, конечно, можете отправить меня в ЧС, но всё же было бы интересно услышать, как Вы представляете себе конец войны.
Обещаю, я даже не буду критиковать или обвинять Вас в наивности.
Просто очень интересно, чем в Вашем представлении может закончиться война при Вашем абсолютном недоверии к договору с РФ.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:16
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.......
Долярчик законопослушний громадянин, що сказала влада, те і зробив.
Добробатом він не був. Добровільно у лави ЗСУ не записувався.
Патріотами, думаю тут на форумі є всі, а от як поміряти, хто більше, хто менше, хз.
Добробатов сейчас нет. Или Вы имеете ввиду тероборону?
Добровольцем он не является, но и прятаться не стал, хотя, думаю, легко мог бы.
Тоже думаю, что патриоты здесь все, но некоторые почему-то считают возможным обвинять других в отсутствии патриотизма.
Я про 2014 рік. Тоді ж не пішов.
А так, законопослушний громадянин.
Так, по-моему, в 14-м никто (или почти никто) из присутствующих в добробатах не был.
У меня, честно, мысль была, но Азов не устраивал, ПС тоже. Пошёл бы просто в армию, но меня бы туда не взяли (по возрасту). Но возможно, и хорошо.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:24
flyman написав:
.........
З РБ через свійжий понтон вже переправили техніку, і пишуть, що вона рухається до кордону з Україною. Так що є високі ризики відкриття ще одної ділянки фронту і посилення тиску ЗС РФ. Думаю, ще кульмінація не досягнута. Як досягнуть, тоді будуть дожимати на перемовинах. Ключова віха - взяття Маріуполя. Без цього, думаю в РФ перемога буде не така переможна. Моя думка, що зараз там вирішується доля війни (як колись під Царицином).
Не берусь прогнозировать, тем более, при отсутствии информации. Но судя по комментариям, Мариуполь всё же додавят. Помочь ему, похоже, не смогут. Это, конечно, ухудшит переговорные позиции, но не решающим образом.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 02:24
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Любая война заканчивается каким-то мирным договором
не любая и не всегда, уже писал, что у СССР вообще не было мирного договора с Японией , а США и др. страны подписали его только в 1951г
.......
Был акт о капитуляции.
Без этого - либо мирный договор, либо договор о перемирии.
Вы рассчитываете на акт о капитуляции РФ?
Капітуляції РФ не підпише навіть якщо наші танки будуть під Москвою.
Але варіант "без бумажки" мені подобається.
Ми забираємо назад Крим/Донбас і все вертається в 2013 рік. Ніякої бумажки і не потрібно. РФ ж не об'являла нам війну.
Репарації будемо вибивати через суди.
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