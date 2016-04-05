RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 02:38

  otg написав:
  flyman написав:Це що за перці?
Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.

Радник президента це не та "посада" щоб вести переговори. Я ніколи не чув щоб радник Байдена або радник путіна вели якісь переговори. Мединский переговори вів, але ніхто його серйозно не сприймає в РФ.
Ось указ:
Відповідно до покладених завдань радник: аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає пропозиції; здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації; здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... zenna.html
Аналогічно і Арестович. Він взагалі позаштатний радник.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 02:49

Кстати, опять стреляют. А вечером видел 2 пожара на севере. Не понял только в городе или за городом - в темноте сложно определить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 02:51

andrijk777
А когда назначали Кучму или Кравчука переговорщиками по Минску?
Они вообще были никто.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21909
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 02:55

  IgA написав:Похоже считали в целом, даже потери с фото подтверждениями у них больше 90% -
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... t.html?m=1

Дякую за посиляння. Дуже цікава інфа.
Виявляється ми воюємо майже виключно Т-64.
І по літаках дуже дивна інфа. Ми збили тільки 14, втратили 10.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 03:06

  ЛАД написав:andrijk777
А когда назначали Кучму или Кравчука переговорщиками по Минску?
Они вообще были никто.

Бувші президенти це не "ніхто".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3436
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 05:51

  flyman написав:Наскільки розумію, були домовленості, що ніякого супротива не буде для ВС РФ у проведенні воєнної операції
такая договоренность могла быть только с тобой
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11560
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:01

  andrijk777 написав:у нас що Зеленського зарахували до лику святих? Чи може обрати його довічним президентом України за його героїзм?
Може почнемо розстрілювати за критику Зеленського, як робили за Сталіна?
Я не можу зрозуміти чим шкодить критика Зе, тим більше на цьому, досить інтелектуальному форумі
в условиях военного времени критика действующей власти означает что потенциально вы на стороне врага. Разбираться в ваших мотивах у компетентных органов нет ни времени ни человеческих ресурсов, поэтому репрессивные методы против критиканов оправданы безопасностью граждан.

Ума нет - критикуйте Дальше, но не обижаться, если за вами придут. СБУ внимательно мониторит открытые источники на предмет призывов к саботажу или смене действующей власти. Ещё раз повторю, особо разбираться что вы своей критикой хотели добиться никто не будет, вас просто обменяют на наших пленных.

Двойная выгода, наши ребята вернуться в строй и одним критиканом станет меньше.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11560
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 2754 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 480481482483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91933
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (446)
20.03.2022 00:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.