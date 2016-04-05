flyman написав:Це що за перці? Хто їх вповноважив і на що?
Подоляк. Переговорщик назначенный президентом, за которого проголосовало, напоминаю -74%. Народ їх вповноважив. Так работает демократия в нормальных странах.
Радник президента це не та "посада" щоб вести переговори. Я ніколи не чув щоб радник Байдена або радник путіна вели якісь переговори. Мединский переговори вів, але ніхто його серйозно не сприймає в РФ. Ось указ:
Відповідно до покладених завдань радник: аналізує політичні, соціально-економічні, інші процеси, що відбуваються в Україні та за її межами, за результатами такого аналізу готує та подає пропозиції; здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення додержання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації; здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.
andrijk777 написав:у нас що Зеленського зарахували до лику святих? Чи може обрати його довічним президентом України за його героїзм? Може почнемо розстрілювати за критику Зеленського, як робили за Сталіна? Я не можу зрозуміти чим шкодить критика Зе, тим більше на цьому, досить інтелектуальному форумі
в условиях военного времени критика действующей власти означает что потенциально вы на стороне врага. Разбираться в ваших мотивах у компетентных органов нет ни времени ни человеческих ресурсов, поэтому репрессивные методы против критиканов оправданы безопасностью граждан.
Ума нет - критикуйте Дальше, но не обижаться, если за вами придут. СБУ внимательно мониторит открытые источники на предмет призывов к саботажу или смене действующей власти. Ещё раз повторю, особо разбираться что вы своей критикой хотели добиться никто не будет, вас просто обменяют на наших пленных.
Двойная выгода, наши ребята вернуться в строй и одним критиканом станет меньше.