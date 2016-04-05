Додано: Нед 20 бер, 2022 07:44

Міністр закордонних справ України розповів, "Як вирвали німецькі зуби в російських тигрів"



Це історія про те, як військові, дипломати та небайдужі громадяни працюють як єдине ціле на спільний результат.



Позаминулого тижня українські військові захопили на полі бою чергову колекцію російської техніки. Там, зокрема, були броньований автомобіль Тигр, зенітний комплекс Панцир та інше смертоносне залізяччя. Відкрили тигру капот, а там — сюрприз: деталі німецької компанії BOSCH. В Панцирі також.



Ми з фахівцями все ретельно перевірили і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу.



Звинувачення спричинило землетрус в німецьких медіа. Компанія відреагувала та повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою. Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку.



Тим часом скандал в Німеччині за сприяння дипломатів і журналістів розрісся до масштабів урядового розслідування.



Сьогодні ми отримали конкретний результат, який ще більше ослабить російську армію та економіку.



Bosch офіційно оголосив: "Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам". Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.



Ми обов’язково продовжимо виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.



Та й загалом будь-якій порядній міжнародній компанії не місце в Росії.



Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні — це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки.