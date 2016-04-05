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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 482483484485486487>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:44

Міністр закордонних справ України розповів, "Як вирвали німецькі зуби в російських тигрів"

Це історія про те, як військові, дипломати та небайдужі громадяни працюють як єдине ціле на спільний результат.

Позаминулого тижня українські військові захопили на полі бою чергову колекцію російської техніки. Там, зокрема, були броньований автомобіль Тигр, зенітний комплекс Панцир та інше смертоносне залізяччя. Відкрили тигру капот, а там — сюрприз: деталі німецької компанії BOSCH. В Панцирі також.

Ми з фахівцями все ретельно перевірили і за декілька днів я вийшов в ефір найбільшого німецького ток-шоу Anne Will. На цьому конкретному прикладі розказав 4 млн глядачів про те, як роками німецькі технології допомагали будувати російську воєнну машину, яка нині веде варварську загарбницьку війну проти українського народу.

Звинувачення спричинило землетрус в німецьких медіа. Компанія відреагувала та повідомила, що всі їхні контракти з російською стороною прямо забороняли використання деталей з будь-якою військовою, а не цивільною метою. Тобто росіяни, в притаманній манері, незаконно встановили деталі на військову техніку.

Тим часом скандал в Німеччині за сприяння дипломатів і журналістів розрісся до масштабів урядового розслідування.

Сьогодні ми отримали конкретний результат, який ще більше ослабить російську армію та економіку.

Bosch офіційно оголосив: "Через ознаки того, що продукція Bosch – усупереч місцевим договірним угодам – могла використовуватися в нецивільних цілях, ми припинили постачання компонентів для вантажівок до Росії та російським клієнтам". Крім того, очікується повна зупинка виробництва на російських заводах, зокрема заводі побутових товарів у Санкт-Петербурзі.

Ми обов’язково продовжимо виявляти всі факти спонсорування іноземними компаніями російської військової машини та тиснути задля негайного виходу іноземних бізнесів з РФ.

Та й загалом будь-якій порядній міжнародній компанії не місце в Росії.

Закликаю всіх небайдужих громадян брати активну участь в цьому процесі та підвищувати тиск. Росія сьогодні — це вбивства, брехня та варварство. Працювати з нею у будь-якій формі для міжнародної компанії не лише аморально, але і несе прямі репутаційні та фінансові збитки.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:01

Опять очень громко бухает. Может, наши?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:04

Генерал Бен Ходжес о войне в Украине: Наступает кульминационная точка

Клаузевиц (прусский военачальник и военный теоретик — прим.) писал о том, что называется «кульминационной точкой». Кульминационной точкой является момент, когда у атакующей стороны иссякает поступательная динамика, потому что враг слишком силен, у нее самой недостаточно ресурсов, не хватает людей или солдаты теряют волю к борьбе.

На прошлой неделе я наблюдал за те тем, что Россия начала сталкиваться с проблемами людских ресурсов: это не только потери, но сообщения о кадровых проблемах на поле боя, это обращение к Сирии с просьбой о помощи. Из всего этого я сделал вывод: у них серьезные проблемы.

https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.o ... 20/459848/

В апреле РФ призывает 130 тыс свежих мясных наборов и в мае-июне они будут здесь. Вероятно тогда же начнется 2я фаза вооруженного конфликта.

"Армия оккупантов похоже совсем заканчивается. В РФ объявили набор нового мяса", — Геращенко

На квитанциях от коммунальных служб пишут призывы записываться в мобилизационный резерв и даже обещают заплатить и сохранить рабочее место.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 08:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:07

  ЛАД написав:Опять очень громко бухает. Может, наши?

Это наши посылают
Востаннє редагувалось Алексей77 в Нед 20 бер, 2022 08:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:по версии ВВС у них потери только 10%


имелось ввиду в живой силе
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:08

  prodigy написав:
  vitaliian написав:по версии ВВС у них потери только 10%


имелось ввиду в живой силе

Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:только страна 30 лет в дерьме.


ты про какую страну? может надо извиниться или удалиться с форума
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В апреле РФ призывает 130 тыс мясных наборов и в мае-июне они будут здесь.

Срочників чи кого? Мобілізацію в них наче не проводять (тільки приховану).
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Забейте в гугл-поиск цитату prodigy и посмотрите, какие ссылки Вам выдаст.


вот специально забил-и гугл выдал мне все про рок-группу, а вы чего искали?
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:17

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Забейте в гугл-поиск цитату prodigy и посмотрите, какие ссылки Вам выдаст.


вот специально забил-и гугл выдал мне все про рок-группу, а вы чего искали?

Он имел в виду не ваш ник а вот эту цитату типа вы взяли её из рос СМИ viewtopic.php?p=5413176#p5413176
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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