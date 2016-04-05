Додано: Нед 20 бер, 2022 08:24

vitaliian написав: prodigy написав: vitaliian написав: по версии ВВС у них потери только 10% по версии ВВС у них потери только 10%



имелось ввиду в живой силе имелось ввиду в живой силе

Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы. Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы.

Это к старой теме о выводе из строя бригады.Да, достаточно, если это должностя, определяющие боевую готовность.С похожей ситуацией сталкивались ЗСУ в 14-15 годам, когда пришлось поднять зарплату мехводам БМП, танкистам и т д.Это те, кто гибнут в первую очередь и их не может заменить водитель бензовоза, санитарной машины, или КамАЗа, везущего боеприпасы или продукты для кухни. А без них (мехводов) в атаку никто не идёт, хотя 90% личного состава бригады живы.К слову , очень много убито (ну и ранено, наверное, ещё больше) младших офицеров , а это те, кто должны вести за собой в бой. Без них тоже боец не хочет вылазить из окопа.ЗСУ воюет много лет и снайпер знает, что если убить у наступающей роты 2-3 офицера, то рота идёт на исходные позиции.К недавнему разговору о фашистских летчиках.Аресиович на днях подтвердил, что сбитые и плененные в основном от замкомэски и выше. Там тоже беда: если выбить командный инструкторский состав, то их ученики не очень хотят лезть в самолёт. Они то понимают, что если сбили учителя, то ему там делать нечего.