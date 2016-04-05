завязывай курить, то что ты куришь
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:18
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:21
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 08:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:24
Это к старой теме о выводе из строя бригады.
Да, достаточно, если это должностя, определяющие боевую готовность.
С похожей ситуацией сталкивались ЗСУ в 14-15 годам, когда пришлось поднять зарплату мехводам БМП, танкистам и т д.
Это те, кто гибнут в первую очередь и их не может заменить водитель бензовоза, санитарной машины, или КамАЗа, везущего боеприпасы или продукты для кухни. А без них (мехводов) в атаку никто не идёт, хотя 90% личного состава бригады живы.
К слову , очень много убито (ну и ранено, наверное, ещё больше) младших офицеров , а это те, кто должны вести за собой в бой. Без них тоже боец не хочет вылазить из окопа.ЗСУ воюет много лет и снайпер знает, что если убить у наступающей роты 2-3 офицера, то рота идёт на исходные позиции.
К недавнему разговору о фашистских летчиках.
Аресиович на днях подтвердил, что сбитые и плененные в основном от замкомэски и выше. Там тоже беда: если выбить командный инструкторский состав, то их ученики не очень хотят лезть в самолёт. Они то понимают, что если сбили учителя, то ему там делать нечего.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 бер, 2022 08:31, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:26
В этой войне правило 1:3 не работает, бьёт джавелин в танк или БМП там из 3-6 орков выживает ноль. Раненых очень мало. Это в годы маломощного оружия броня спасала 70% жизней. Сейчас КамАЗ или урал выгорают до кучки пепла рассыпанного по дороге.
здесь на ветке нет плюсов, спасибо за разъяснение.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
война закончиться нашей победой (потому что нам что так умирать(за свободу), что так (в рабстве)
и судя по всему война будет очень кровавой (из моральных соображений я не буду озвучивать цифру наших потерь), но я хочу дать всем послушать человека (бывшего банкира и довольно успешного бизнесмена в прошлом), который сейчас реально воюет на передке и как он видит ситуацию (не замыленным оком)
квинтэссенция -52мингута
один из комментариев к видео (пне понравился)- Нам так подфартило, быть вместе с тремя бывшими ребятами с Азова, и они очень многое рассказывали и объясняли, и по своему небольшому опыту, знаю насколько много они делились своим боевым опытом с нами, совсем зелеными, и давали много советов.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не совсем так. Все же больше всего уносит жизней и сжигает техники - Арта.
И как только начинается обстрел, вся пехота в рассыпную от техники и из нее. Техника может погореть, а люди рядом вжатые в землю частично уцелели. Но раненых, контуженых и обожженных будет много.
Даже с ПТРК ...Пехота сидит на броне до первого выстрела по танку иди БТР-у. А потом сразу спрыгивает.
Более того, в колоннах, идущих от границы до фронта, русня сидит на броне только между сёлами. В селах сцикует.
Хотя может уже поняли, что и в селах на них не нападают.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 бер, 2022 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:38
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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