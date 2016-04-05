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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:41
Hotab написав: vitaliian написав:
Сейчас КамАЗ или урал выгорают до кучки пепла рассыпанного по дороге.
Не совсем так. Все же больше всего уносит жизней и сжигает техники - Арта.
И как только начинается обстрел, вся пехота в рассыпную от техники и из нее. Техника может погореть, а люди рядом вжатые в землю частично уцелели. Но раненых, контуженых и обожженных будет много.
Даже с ПТРК ...Пехота сидит на броне до первого выстрела по танку иди БТР-у. А потом сразу спрыгивает.
Более того, в колоннах, идущих от границы до фронта, русня сидит на броне только между сёлами. В селах сцикует.
Хотя может уже поняли, что и в селах на них не нападают.
имелось в виду, чем точнее оружие тем меньше соотношение убитых к раненым, это как при хаотичной и прицельной стрельбе результаты очень разные. (Мысли не мои, вычитал у экспертов).
почему наши не разрушат антоновский мост? Это прекратило бы подпитку орков с Крыма и можно было бы бить Херсон, Мелитополь и каховку, им некуда там отступать. Разве что на резиновых лодках по Днепру плыть к морю.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 бер, 2022 08:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:47
vitaliian написав:
почему наши не разрушат антоновский мост?
Мне кажется , что сейчас мост ничего не решает. Основные потоки идут после перешейка не на Херсон, а восточнее: Каховка, Мелитополь. Это все не по этому мосту. Да и железка наверное успешно работает. Которая тоже на Каховку.
Вообще на этом направлении (Херсон- Нико- Одесса) орки отдали инициативу, отошли вплоть до Херсона , и прекратили попытка брать Нико от Херсона.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:55
vitaliian написав: prodigy написав: vitaliian написав:
по версии ВВС у них потери только 10%
имелось ввиду в живой силе
Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы.
10% потери в живой силе + 15% потери (это 300е)+15% деморализованные (контуженные, отказники, дизертиры сбежавшие из вч, заболевшие (медвежьей болезнью, да да...у меня есть знакомые у которых это начинается при каждой воздушной тревоге, а когда видишь руки/ноги/итд-это вполне нормально)
потери в вертолетах 40-45% (а мы даже не знаем сколько из оставшихся в боевом состоянии, ведь были те, которые дотянули до своих аэродромов и все как решето)
тоже самое по самолетам
танки-Т90 уже походу все (самое лучшее шло в первые дни было практически уничтожено)
по арте, ракетах, ПВО, ВЭБ, авиации у них до сих пор сохраняется преимущество (надеюсь не долго)
сейчас действительно (как сказал генерал Ходжес) наступают решающие 10(я думаю 15-20) дней
если логистика стран НАТО сработает лучше (быстрее) чем у орков, есть шанс перехватить стратегическую инициативу
пс
Арестович же сказал вчера , что воевать так как орки могут люди без высшего военного образования: наступление сразу на 8 направлениях и еще куча проблем с логистикой (плечо от 150 до 400км), неправильное использование авиации (по которой в первый день у них было 8-9 кратное преимущество и тд)
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Додано: Нед 20 бер, 2022 08:59
vitaliian написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Забейте в гугл-поиск цитату prodigy и посмотрите, какие ссылки Вам выдаст.
вот специально забил-и гугл выдал мне все про рок-группу, а вы чего искали?
Он имел в виду не ваш ник а вот эту цитату типа вы взяли её из рос СМИ viewtopic.php?p=5413176#p5413176
это из рос.википедии, это конечно уже давно не источник правды (просто забил ваше сообщение о кинжалах и кроме ссылки на википедию гугл ничего не нашел)
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:04
Hotab написав:
Вообще на этом направлении (Херсон- Нико- Одесса) орки отдали инициативу, отошли вплоть до Херсона , и прекратили попытка брать Нико от Херсона
по Николаеву есть прилеты, пишут что смерчем лупят он достает с Херсона.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:05
prodigy написав:
просто забил ваше сообщение о кинжалах и кроме ссылки на википедию гугл ничего не нашел)
BBC писало, они стараются балансировать в нейтралитете.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:09
Hotab написав: vitaliian написав:
почему наши не разрушат антоновский мост?
Мне кажется , что сейчас мост ничего не решает. Основные потоки идут после перешейка не на Херсон, а восточнее: Каховка, Мелитополь. Это все не по этому мосту. Да и железка наверное успешно работает. Которая тоже на Каховку.
Вообще на этом направлении (Херсон- Нико- Одесса) орки отдали инициативу, отошли вплоть до Херсона , и прекратили попытка брать Нико от Херсона.
да , наши молодцы , хорошо наваляли оркам под Николаевом, сейчас враг отступил аж до Херсона и продолжает накрывать пригород Николаева с РЗСО
не могу прийти в себя от гибели наших в казарме под Николаевом (уже достали больше 100 тел), неужели нельзя было как-то рассредоточивать бойцов (в странах НАТО есть такие казармы на 200 человек?) ведь это старые советские казармы и как туда можно столько одновременно селить?
понятно, что мы не знаем сколько гибнет ежедневно защитников Мариуполя...но одно дело в бою, другое во сне
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:10
vitaliian написав:
по Николаеву есть прилеты
Прилеты есть (были) даже по Яворову. Но его не пытаются брать.
Херсон будут держать из двух причин:
1. После оставления русней Херсона появляется возможность по правому берегу идти к Каховке и отрезать там рашистскую группировку на правом берегу.
2. Моральный аспект: единственный областной центр под русней, и тот отдали укр.армии.
Брать Херсон почти невозможно: из-за берега будут бить по подходящим частям всем , что есть. Ну и брать город - это в разы опаснее, чем его оборонять. Доказано свинособачьим мясом во всех пригородах Украины.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:12
prodigy написав:
Арестович же сказал вчера , что воевать так как орки могут люди без высшего военного образования: наступление сразу на 8 направлениях и еще куча проблем с логистикой (плечо от 150 до 400км),
ну я это говорил без арестовича до начала войны что 200 тысяч вояк по линии фронта 2000 км продвинутся на 40 км не более (поэтому до 21.02 не верил что война будет).
Ошибся с гостомелем, там высадили десант 32 вертолета, расстреляли наших зенитчиков в итоге Гостомель, Буча и частично Ирпень до сих пор под окупацией. А это опасная близость от Киева, грады оттуда могут накрыть весь правый берег столицы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 бер, 2022 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 09:12
vitaliian написав: Hotab написав:
Вообще на этом направлении (Херсон- Нико- Одесса) орки отдали инициативу, отошли вплоть до Херсона , и прекратили попытка брать Нико от Херсона
по Николаеву есть прилеты, пишут что смерчем лупят он достает с Херсона.
надо накрыть их своими РЗСО , или штурмовиками Су25 (кстати , штурмовики вчера работали)
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