Додано: Нед 20 бер, 2022 08:55

vitaliian написав: prodigy написав: vitaliian написав: по версии ВВС у них потери только 10% по версии ВВС у них потери только 10%



имелось ввиду в живой силе имелось ввиду в живой силе

Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы. Неужели этого достаточно чтобы наступление захлебнулось? Или изначально орками неправильно были посчитаны необходимые ресурсы.

10% потери в живой силе + 15% потери (это 300е)+15% деморализованные (контуженные, отказники, дизертиры сбежавшие из вч, заболевшие (медвежьей болезнью, да да...у меня есть знакомые у которых это начинается при каждой воздушной тревоге, а когда видишь руки/ноги/итд-это вполне нормально)потери в вертолетах 40-45% (а мы даже не знаем сколько из оставшихся в боевом состоянии, ведь были те, которые дотянули до своих аэродромов и все как решето)тоже самое по самолетамтанки-Т90 уже походу все (самое лучшее шло в первые дни было практически уничтожено)по арте, ракетах, ПВО, ВЭБ, авиации у них до сих пор сохраняется преимущество (надеюсь не долго)сейчас действительно (как сказал генерал Ходжес) наступают решающие 10(я думаю 15-20) днейесли логистика стран НАТО сработает лучше (быстрее) чем у орков, есть шанс перехватить стратегическую инициативупсАрестович же сказал вчера , что воевать так как орки могут люди без высшего военного образования: наступление сразу на 8 направлениях и еще куча проблем с логистикой (плечо от 150 до 400км), неправильное использование авиации (по которой в первый день у них было 8-9 кратное преимущество и тд)