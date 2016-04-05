Додано: Нед 20 бер, 2022 09:33

vitaliian написав: Hotab написав: Херсон будут держать из двух причин Херсон будут держать из двух причин дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно. дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно.

когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей, полковник СА, В годы Великой Отечественной войны был на фронте корреспондентом газеты «Красная Звезда»)написал стихиТак убей фашиста, чтоб он,А не ты на земле лежал,Не в твоем дому чтобы стон,А в его по мертвым стоял.Так хотел он, его вина, —Пусть горит его дом, а не твой,И пускай не твоя жена,А его пусть будет вдовой.Пусть исплачется не твоя,А его родившая мать,Не твоя, а его семьяПонапрасну пусть будет ждать.Так убей же хоть одного!Так убей же его скорей!Сколько раз увидишь его,Столько раз его и убей!походу , нам его стихи сейчас ко времени, пора убивать руссо-фашистов