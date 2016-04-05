Прилеты есть (были) даже по Яворову. Но его не пытаются брать. Херсон будут держать из двух причин: 1. После оставления русней Херсона появляется возможность по правому берегу идти к Каховке и отрезать там рашистскую группировку на правом берегу. 2. Моральный аспект: единственный областной центр под русней, и тот отдали укр.армии.
Брать Херсон почти невозможно: из-за берега будут бить по подходящим частям всем , что есть. Ну и брать город - это в разы опаснее, чем его оборонять. Доказано свинособачьим мясом во всех пригородах Украины.
Херсон не надо брать в лоб, надо его обойти с севера,
вчера были бои южнее Запорожье (если удастся продвинуться к Гуляй Поле, Пологи), то войска из Херсона и области уйдут (чтобы избежать окружения), хотя й*банутый бункерный может повторять ошибки Хитлера, который давал приказ-стоять до конца и было масса котлов в конце 44/45годв
vitaliian написав:Ошибся с гостомелем, там высадили десант 32 вертолета, расстреляли наших зенитчиков в итоге Гостомель, Буча и частично Ирпень до сих пор под окупацией. А это опасная близость от Киева, грады оттуда могут накрыть весь правый берег столицы.
Нічого там такого і близько не було. товарищ, не гони пургу. Учи матчать и гугль ВАМ в помощь. Не смеши теми своими градами. Пожалуйста.
дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно.
когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей, полковник СА, В годы Великой Отечественной войны был на фронте корреспондентом газеты «Красная Звезда»)
flyman написав:В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?
Ще один знаток. Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям". Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта. Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть. Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.
Ви що думаєте всі переговори ведуть без всякої підготовки? До того як підписати хоть щось завжди проводиться довготривала передпереговорна підготовка. та цім займаються люди яких ви не бачите. Ці переговори точнісінько такі. Як що щось буде підписуватись, то це буде мін МЗС та президент. В общем разговор ни об чем.