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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 485486487488489490>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:14

  Hotab написав:Херсон будут держать из двух причин
дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:17

Это другая планета

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:19

  Hotab написав:
  vitaliian написав:по Николаеву есть прилеты

Прилеты есть (были) даже по Яворову. Но его не пытаются брать.
Херсон будут держать из двух причин:
1. После оставления русней Херсона появляется возможность по правому берегу идти к Каховке и отрезать там рашистскую группировку на правом берегу.
2. Моральный аспект: единственный областной центр под русней, и тот отдали укр.армии.

Брать Херсон почти невозможно: из-за берега будут бить по подходящим частям всем , что есть. Ну и брать город - это в разы опаснее, чем его оборонять. Доказано свинособачьим мясом во всех пригородах Украины.



Херсон не надо брать в лоб, надо его обойти с севера,

вчера были бои южнее Запорожье (если удастся продвинуться к Гуляй Поле, Пологи), то войска из Херсона и области уйдут (чтобы избежать окружения), хотя й*банутый бункерный может повторять ошибки Хитлера, который давал приказ-стоять до конца и было масса котлов в конце 44/45годв
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ошибся с гостомелем, там высадили десант 32 вертолета, расстреляли наших зенитчиков в итоге Гостомель, Буча и частично Ирпень до сих пор под окупацией. А это опасная близость от Киева, грады оттуда могут накрыть весь правый берег столицы.

Нічого там такого і близько не було.
товарищ, не гони пургу. Учи матчать и гугль ВАМ в помощь.
Не смеши теми своими градами. Пожалуйста.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:25

edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:то войска из Херсона и области уйдут

Из правого берега.
Как освобождать левый берег Херсонщины - пока вообще непонятно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:33

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Херсон будут держать из двух причин
дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно.


когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей, полковник СА, В годы Великой Отечественной войны был на фронте корреспондентом газеты «Красная Звезда»)

(https://to-name.ru/biography/konstantin-simonov.htm

написал стихи

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

походу , нам его стихи сейчас ко времени, пора убивать руссо-фашистов
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:38

  prodigy написав:........
за взгляды могли спокойно пристрелить еще в 2014, вам значно подфартило

поймите, не туда направляете свои усилия

А, вообще, слегка поднадоели. Остыньте.
Любой фанатизм не идёт на пользу.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:41

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:В Конституції написано, що Президент "веде переговори та укладає міжнародні договори України", але ніяк не його консультант.
Відповідає за зовнішню полтику. А на переговори можуть іздити ті кого він призначив. Нащо Ви спорите в чому не розбіраєтесь?

Ще один знаток.
Проводити консультації, узгоджувати позиції можуть консультанти, секретарша, клерк ОП, чи будь-хто кого він уповноважить, але не "вести переговори". Ми ж тут про точність юридичних формулювань, а не на хлопський розум і/або "па панятіям".
Але нащо їздити, коли є скайп/зум/е-мейл/факс/диппочта.
Якщо не знаєте як підготовлюються та укладаються угоди на міждержавному рівні, то краще мовчіть.
Їздити із непогодженим текстом, а смисл? Це ж не аудитори аудит проводити.
Ви що думаєте всі переговори ведуть без всякої підготовки? До того як підписати хоть щось завжди проводиться довготривала передпереговорна підготовка. та цім займаються люди яких ви не бачите. Ці переговори точнісінько такі. Як що щось буде підписуватись, то це буде мін МЗС та президент. В общем разговор ни об чем.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:45

  andrijk777 написав:
  IgA написав:Похоже считали в целом, даже потери с фото подтверждениями у них больше 90% -
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... t.html?m=1

Дякую за посиляння. Дуже цікава інфа.
Виявляється ми воюємо майже виключно Т-64.
І по літаках дуже дивна інфа. Ми збили тільки 14, втратили 10.

Тихо, а то скажуть, що лиєш воду на млин ворога.
flyman
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  #<1 ... 485486487488489490>
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