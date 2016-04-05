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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 486487488489490>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що «РНБО, враховуючи повномасштабну війну, вирішила призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

А саме:
- «Опозиційна платформа – За життя»;
- «Партія Шарія»;
- «Наші»;
- «Опозиційний блок»;
- «Ліва опозиція»;
- «Союз лівих сил»;
- «Держава»;
- «Прогресивна соціалістична партія України»;
- «Соціалістична партія України»;
- партія «Соціалісти»;
- «Блок Володимира Сальдо»
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:46

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Ошибся с гостомелем, там высадили десант 32 вертолета, расстреляли наших зенитчиков в итоге Гостомель, Буча и частично Ирпень до сих пор под окупацией. А это опасная близость от Киева, грады оттуда могут накрыть весь правый берег столицы.

Нічого там такого і близько не було.
смотри видео провокатор конченый


И про вертолеты которых по твоему не было
https://youtube.com/shorts/wSaBM3YG43U?feature=share
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 09:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:смотри видео провокатор конченый

Ще раз , тримай себе в руках.
не пиши дурниць, тебе там не було і ТИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄШ.
Тим більше про гради.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:52

  Goodman написав:
  vitaliian написав:смотри видео провокатор конченый

Ще раз , тримай себе в руках.
не пиши дурниць, тебе там не було і ТИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄШ.
Тим більше про гради.

Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева. Про вертолеты и взятие аэропорта в гостомеле смотри видео свидетелей. Ты мне будешь рассказывать что в 10 км от моего дома было или не было.

Жду извинений за хамство и ложь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева.

Ще раз , тримай себе в руках і подалі від "експертиз".
Можно Машку за ляшку. Вивчай ТТХ РСЗО, вивчай гугль карти, вивчай диспозиціїї.
Потім і пиши. Бо розумний посміється, а дурник подумає, що то все правда.
Облиш тему градів, не твоє.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 09:58

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева.

Ще раз , тримай себе в руках і подалі від "експертиз".
Можно Машку за ляшку. Вивчай ТТХ РСЗО, вивчай гугль карти, вивчай диспозиціїї.
Потім і пиши. Бо розумний посміється, а дурник подумає, що то все правда.
сволочь там столько людей лягло а оно пишет что этого не было, Машку на ляшку, мразь конченная,

простите форумчане за мой французский
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:00

  prodigy написав:
ты про какую страну? может надо извиниться или удалиться с форума
Офигеть.За что извиняться и чего это ты меня пытаешься выгнать из форума? Не наглей. А вообще я про нашу страну. Потому что вижу прекрасно чего добилась Прибалтика, например или Польша.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:01

  Hotab написав:
  prodigy написав:то войска из Херсона и области уйдут

Из правого берега.
Как освобождать левый берег Херсонщины - пока вообще непонятно.


левый берег сейчас не важен , да и сам Херсон тоже
мосты через Днепр взорваны, строить переправы под огнем авиации-нет смысла,
Херсон не является важным стратегическим пунктом...достаточно ограничить огневой потенциал херсонской группировки (чтобы полностью исключить окружение Николаева и поход на Одессу), надо продолжать накрывать Чернобаевку (да хоть сотый раз)

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему николаевцев не предупредили об утренней бомбардировке города. В ходе эфира в пятницу, 18 марта, мэр сообщил, что утром город атаковали из Херсонской области.

– Нас атаковали из Херсонской области и мы просто не успели дать тревогу. Бомбардировка происходит быстрей, чем мы пилингуем и запускаем систему, – сказал мэр.
Сенкевич пояснил: когда опасность идет из Крыма – включить систему оповещения и предупредить горожан успевают, однако когда атака ведется со столь близкого расстояния – система не успевает запуститься.

– Это еще раз подтверждает, что вы должны быть готовы к чему угодно, – обратился к горожанам мэр.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:сволочь там столько людей лягло а оно пишет что этого не было, Машку на ляшку, мразь.

не на того "лють" свою диванну насилаєш.
насилай туди де гради. Опановуй себе.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:04

  Goodman написав:
  vitaliian написав:сволочь там столько людей лягло а оно пишет что этого не было, Машку на ляшку, мразь.

не на того "лють" свою диванну насилаєш.
насилай туди де гради. Опановуй себе.

Видео посмотри что я скинул. Нормальный человек сначала просит доказательства, если чему то не верит. Тебе смотрю доказательства не нужны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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