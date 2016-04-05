Додано: Нед 20 бер, 2022 10:01

Hotab написав: prodigy написав: то войска из Херсона и области уйдут то войска из Херсона и области уйдут

Из правого берега.

Как освобождать левый берег Херсонщины - пока вообще непонятно. Из правого берега.Как освобождать левый берег Херсонщины - пока вообще непонятно.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему николаевцев не предупредили об утренней бомбардировке города. В ходе эфира в пятницу, 18 марта, мэр сообщил, что утром город атаковали из Херсонской области.



– Нас атаковали из Херсонской области и мы просто не успели дать тревогу. Бомбардировка происходит быстрей, чем мы пилингуем и запускаем систему, – сказал мэр.

Сенкевич пояснил: когда опасность идет из Крыма – включить систему оповещения и предупредить горожан успевают, однако когда атака ведется со столь близкого расстояния – система не успевает запуститься.



– Это еще раз подтверждает, что вы должны быть готовы к чему угодно, – обратился к горожанам мэр.

левый берег сейчас не важен , да и сам Херсон тожемосты через Днепр взорваны, строить переправы под огнем авиации-нет смысла,Херсон не является важным стратегическим пунктом...достаточно ограничить огневой потенциал херсонской группировки (чтобы полностью исключить окружение Николаева и поход на Одессу), надо продолжать накрывать Чернобаевку (да хоть сотый раз)