У новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що «РНБО, враховуючи повномасштабну війну, вирішила призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.
А саме: - «Опозиційна платформа – За життя»; - «Партія Шарія»; - «Наші»; - «Опозиційний блок»; - «Ліва опозиція»; - «Союз лівих сил»; - «Держава»; - «Прогресивна соціалістична партія України»; - «Соціалістична партія України»; - партія «Соціалісти»; - «Блок Володимира Сальдо»
vitaliian написав:Ошибся с гостомелем, там высадили десант 32 вертолета, расстреляли наших зенитчиков в итоге Гостомель, Буча и частично Ирпень до сих пор под окупацией. А это опасная близость от Киева, грады оттуда могут накрыть весь правый берег столицы.
vitaliian написав:смотри видео провокатор конченый
Ще раз , тримай себе в руках. не пиши дурниць, тебе там не було і ТИ НІЧОГО НЕ ЗНАЄШ. Тим більше про гради.
Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева. Про вертолеты и взятие аэропорта в гостомеле смотри видео свидетелей. Ты мне будешь рассказывать что в 10 км от моего дома было или не было.
vitaliian написав:Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева.
Ще раз , тримай себе в руках і подалі від "експертиз". Можно Машку за ляшку. Вивчай ТТХ РСЗО, вивчай гугль карти, вивчай диспозиціїї. Потім і пиши. Бо розумний посміється, а дурник подумає, що то все правда. Облиш тему градів, не твоє.
vitaliian написав:Я и не писал что грады были, я написал что оттуда можно градами достать до Киева.
Ще раз , тримай себе в руках і подалі від "експертиз". Можно Машку за ляшку. Вивчай ТТХ РСЗО, вивчай гугль карти, вивчай диспозиціїї. Потім і пиши. Бо розумний посміється, а дурник подумає, що то все правда.
сволочь там столько людей лягло а оно пишет что этого не было, Машку на ляшку, мразь конченная,
prodigy написав:то войска из Херсона и области уйдут
Из правого берега. Как освобождать левый берег Херсонщины - пока вообще непонятно.
левый берег сейчас не важен , да и сам Херсон тоже мосты через Днепр взорваны, строить переправы под огнем авиации-нет смысла, Херсон не является важным стратегическим пунктом...достаточно ограничить огневой потенциал херсонской группировки (чтобы полностью исключить окружение Николаева и поход на Одессу), надо продолжать накрывать Чернобаевку (да хоть сотый раз)
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, почему николаевцев не предупредили об утренней бомбардировке города. В ходе эфира в пятницу, 18 марта, мэр сообщил, что утром город атаковали из Херсонской области.
– Нас атаковали из Херсонской области и мы просто не успели дать тревогу. Бомбардировка происходит быстрей, чем мы пилингуем и запускаем систему, – сказал мэр. Сенкевич пояснил: когда опасность идет из Крыма – включить систему оповещения и предупредить горожан успевают, однако когда атака ведется со столь близкого расстояния – система не успевает запуститься.
– Это еще раз подтверждает, что вы должны быть готовы к чему угодно, – обратился к горожанам мэр.