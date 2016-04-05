Додано: Нед 20 бер, 2022 10:12

ЛАД написав: Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...

Ребята, может, не надо? Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...Ребята, может, не надо?

Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.