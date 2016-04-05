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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:06
Goodman написав: vitaliian написав:
сволочь там столько людей лягло а оно пишет что этого не было, Машку на ляшку, мразь.
не на того "лють" свою диванну насилаєш.
насилай туди де гради. Опановуй себе.
Goodman? you are shitman
зупинись, для чого ти тут пишешь
йди у телеграм чи вайбер
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prodigy
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:08
ЛАД написав: prodigy написав:
........
за взгляды могли спокойно пристрелить еще в 2014, вам значно подфартило
поймите, не туда направляете свои усилия
А, вообще, слегка поднадоели. Остыньте.
Любой фанатизм не идёт на пользу.
взаимно, хватит тошнить
заношу вас в бан, дедуля
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:09
Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...
Ребята, может, не надо?
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:12
ЛАД написав:
Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...
Ребята, может, не надо?
Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.
Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?
отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 бер, 2022 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:17
prodigy написав: Hotab написав: vitaliian написав:
почему наши не разрушат антоновский мост?
Мне кажется , что сейчас мост ничего не решает. Основные потоки идут после перешейка не на Херсон, а восточнее: Каховка, Мелитополь. Это все не по этому мосту. Да и железка наверное успешно работает. Которая тоже на Каховку.
Вообще на этом направлении (Херсон- Нико- Одесса) орки отдали инициативу, отошли вплоть до Херсона , и прекратили попытка брать Нико от Херсона.
да , наши молодцы , хорошо наваляли оркам под Николаевом, сейчас враг отступил аж до Херсона и продолжает накрывать пригород Николаева с РЗСО
не могу прийти в себя от гибели наших в казарме под Николаевом (уже достали больше 100 тел), неужели нельзя было как-то рассредоточивать бойцов (в странах НАТО есть такие казармы на 200 человек?) ведь это старые советские казармы и как туда можно столько одновременно селить?
понятно, что мы не знаем сколько гибнет ежедневно защитников Мариуполя...но одно дело в бою, другое во сне
А куда по Вашему селить л\с? Вопрос риторический Да пытаются использовать админздания, школы, детсады, но к сожалению находится куча предателей, которые это все сдают. Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
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otg
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:19
vitaliian написав: Hotab написав:
Херсон будут держать из двух причин
дело чести, это понятно, вот только нафиг он им после войны не ясно.
Сухопутный путь в Крым.
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otg
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:20
otg написав:
куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
otg написав:
Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:27
vitaliian написав: otg написав:
куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
otg написав:
Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
у нас тоже был обстрел казармы Калибром 5го марта (разбили казарму),но ни одного убитого/раненого (всех отпустили спать по домам), половина было местных в части
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prodigy
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:30
интересное видео
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prodigy
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Додано: Нед 20 бер, 2022 10:31
prodigy написав: andrijk777 написав:
Я не можу зрозуміти чим шкодить критика Зе,
лично мне противно читать, так понятно (хотя месяца полтора я сам был против)
поймите, не туда направляете свои усилия
Але ж якщо шанований і часто цитований тут швець висловлює сумніви в частині української політичної еліти, занепокоєність в тому що може підписати Зеленський, то як нам спати спокійно і мовчати? Адже демократія передбачає реакцію суспільства, будь яку критику називати зрадою це таки перебор
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