prodigy написав:когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей
В його романі «Живые и мёртвые» я чи не вперше в брєжнівські часи прочитав про сталінські репресії, зокрема про:
Список жертв репрессий по званиям среди высшего командного состава Красной армии (звания на момент репрессий) Репрессированы: из 5 маршалов СССР - З человека из 2-х армейских комиссаров 1 ранга - 2 человека из 4-х командармов 1 ранга - 2 человека из 12 командармов 2 ранга - 12 человек из 2-х флагманов флота 1 ранга - 2 человека из 15 армейских комиссаров 2 ранга - 15 человек из 67 командиров корпусов - 60 человек из 28 комиссаров корпусов - 25 человек из 199 командиров дивизий - 136 человек из 397 командиров бригад - 221 человек из 36 бригадных комиссаров - 34 человека ... став множество раз лауреатом Сталинской премии, не разучился думать и анализировать, он один из первых осознал трагедию великой войны, как некий результат сталинизма, в его общественном состоянии и, ломая себя, своё отношение к Сталину и его эпохе написал правдивые произведения о войне. https://proza.ru/2019/05/22/1359
ЛАД написав:Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy... Ребята, может, не надо?
Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.
Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?
отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.
Простите, но на другой ветке Вы выглядели гораздо разумнее. Здесь слишком горячитесь? Это мешает. Мозги должны оставаться холодными. Где Вы у меня увидели хоть слово о том, что "надо сдаваться"? Или "поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода"? После таких слов еле сдержался. А насчёт бана... Может быть, Вы и Президента забаните, за то, что он пошёл на переговоры? Вы всё же мозги включайте. "Мифические бумаги". Не договорились пока. Может, и не договорятся. Из этого не следует, что не надо и пытаться. И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным? Prodigy попытался ответить за Вас. Общие красивые слова - победа. Что он будет считать победой? Будивельник тут назвал свои 3 варианта победы. Несколько несерьёзно.
prodigy написав:когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей
В його романі «Живые и мёртвые» я чи не вперше в брєжнівські часи прочитав про сталінські репресії, зокрема про:
Список жертв репрессий по званиям среди высшего командного состава Красной армии (звания на момент репрессий) Репрессированы: из 5 маршалов СССР - З человека из 2-х армейских комиссаров 1 ранга - 2 человека из 4-х командармов 1 ранга - 2 человека из 12 командармов 2 ранга - 12 человек из 2-х флагманов флота 1 ранга - 2 человека из 15 армейских комиссаров 2 ранга - 15 человек из 67 командиров корпусов - 60 человек из 28 комиссаров корпусов - 25 человек из 199 командиров дивизий - 136 человек из 397 командиров бригад - 221 человек из 36 бригадных комиссаров - 34 человека ... став множество раз лауреатом Сталинской премии, не разучился думать и анализировать, он один из первых осознал трагедию великой войны, как некий результат сталинизма, в его общественном состоянии и, ломая себя, своё отношение к Сталину и его эпохе написал правдивые произведения о войне. https://proza.ru/2019/05/22/1359
я уже пару лет назад переступил эту тему "о репресиях Сталин высшего командного состава краснойй армии в 1938-1941гг", мне стало абсолютно не жаль этих "маршалов-генералов", потому что уцелевшие воевали также беззубо, закидавая немцев солдатским мясов (практически как орки в наши дни)
роман действительно "очень сильный" и даже можно сказать, что на старости лет надо бы отмываться от сталинских премий (возможно, через 5-10 лет Дмитрий Киселев, который когда был неплохим журналистом, а не нынешним пропагандоном, тоже напишит книгу-как его заставили продать душу путену, а Соловьев вообще писатель фантаст , чего стоит его кника про пришествие Христа в наши дни)
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
otg написав:Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
Угу, и при необходимости поднять часть по тревоге, бегать собирать по домам. Уже писал - наша беда вообще не служившие поколения. Люди не имеют никакой подготовки, ни армейской, ни даже гражданской обороны, но при этом с умным видом рассуждающие обо всём. Представьте себе какой-нибудь очередной Гостомель, где воинская часть "рассредоточена по квартирам" выбрасывают десант. Пока они прибегут, всё уже будет закончено.