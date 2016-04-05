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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей

В його романі «Живые и мёртвые» я чи не вперше в брєжнівські часи прочитав про сталінські репресії, зокрема про:
Список жертв репрессий по званиям среди высшего командного состава Красной армии (звания на момент репрессий)
Репрессированы: из 5 маршалов СССР - З человека
из 2-х армейских комиссаров 1 ранга - 2 человека
из 4-х командармов 1 ранга - 2 человека
из 12 командармов 2 ранга - 12 человек
из 2-х флагманов флота 1 ранга - 2 человека
из 15 армейских комиссаров 2 ранга - 15 человек
из 67 командиров корпусов - 60 человек
из 28 комиссаров корпусов - 25 человек
из 199 командиров дивизий - 136 человек
из 397 командиров бригад - 221 человек
из 36 бригадных комиссаров - 34 человека
...
став множество раз лауреатом Сталинской премии, не разучился думать и анализировать, он один из первых осознал трагедию великой войны, как некий результат сталинизма, в его общественном состоянии и, ломая себя, своё отношение к Сталину и его эпохе написал правдивые произведения о войне. https://proza.ru/2019/05/22/1359
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:34

  vitaliian написав:
  otg написав:куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
  otg написав:Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
Я же сказал что вопрос риторический.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:42

  vitaliian написав:
  otg написав:куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
  otg написав:Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.

На счет казарм и прочих незащищенных мест согласен, армия должна ночевать
в надежных укрытиях, расселять по мирным уже в крайнем случае, очень надеюсь что это последние крупные жертвы ракетных ударов.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:43

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...
Ребята, может, не надо?

Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.

Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?

отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.

Простите, но на другой ветке Вы выглядели гораздо разумнее. Здесь слишком горячитесь? Это мешает. Мозги должны оставаться холодными.
Где Вы у меня увидели хоть слово о том, что "надо сдаваться"? Или "поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода"?
После таких слов еле сдержался.
А насчёт бана... Может быть, Вы и Президента забаните, за то, что он пошёл на переговоры? Вы всё же мозги включайте.
"Мифические бумаги". Не договорились пока. Может, и не договорятся.
Из этого не следует, что не надо и пытаться.
И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
Prodigy попытался ответить за Вас. Общие красивые слова - победа. Что он будет считать победой? Будивельник тут назвал свои 3 варианта победы. Несколько несерьёзно.

Ещё раз - не там врагов ищете.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:43

  Ой+ написав:
  prodigy написав:когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей

В його романі «Живые и мёртвые» я чи не вперше в брєжнівські часи прочитав про сталінські репресії, зокрема про:
Список жертв репрессий по званиям среди высшего командного состава Красной армии (звания на момент репрессий)
Репрессированы: из 5 маршалов СССР - З человека
из 2-х армейских комиссаров 1 ранга - 2 человека
из 4-х командармов 1 ранга - 2 человека
из 12 командармов 2 ранга - 12 человек
из 2-х флагманов флота 1 ранга - 2 человека
из 15 армейских комиссаров 2 ранга - 15 человек
из 67 командиров корпусов - 60 человек
из 28 комиссаров корпусов - 25 человек
из 199 командиров дивизий - 136 человек
из 397 командиров бригад - 221 человек
из 36 бригадных комиссаров - 34 человека
...
став множество раз лауреатом Сталинской премии, не разучился думать и анализировать, он один из первых осознал трагедию великой войны, как некий результат сталинизма, в его общественном состоянии и, ломая себя, своё отношение к Сталину и его эпохе написал правдивые произведения о войне. https://proza.ru/2019/05/22/1359


я уже пару лет назад переступил эту тему "о репресиях Сталин высшего командного состава краснойй армии в 1938-1941гг", мне стало абсолютно не жаль этих "маршалов-генералов", потому что уцелевшие воевали также беззубо, закидавая немцев солдатским мясов (практически как орки в наши дни)

роман действительно "очень сильный" и даже можно сказать, что на старости лет надо бы отмываться от сталинских премий (возможно, через 5-10 лет Дмитрий Киселев, который когда был неплохим журналистом, а не нынешним пропагандоном, тоже напишит книгу-как его заставили продать душу путену, а Соловьев вообще писатель фантаст , чего стоит его кника про пришествие Христа в наши дни)
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 10:54

  vitaliian написав:
  otg написав:куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
  otg написав:Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.

Угу, и при необходимости поднять часть по тревоге, бегать собирать по домам.
Уже писал - наша беда вообще не служившие поколения. Люди не имеют никакой подготовки, ни армейской, ни даже гражданской обороны, но при этом с умным видом рассуждающие обо всём.
Представьте себе какой-нибудь очередной Гостомель, где воинская часть "рассредоточена по квартирам" выбрасывают десант. Пока они прибегут, всё уже будет закончено.
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