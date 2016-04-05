Додано: Нед 20 бер, 2022 10:43

vitaliian написав: ЛАД написав: Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...

Ребята, может, не надо? Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy...Ребята, может, не надо?

Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.



Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?



отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку. Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.

Простите, но на другой ветке Вы выглядели гораздо разумнее. Здесь слишком горячитесь? Это мешает. Мозги должны оставаться холодными.Где Вы у меня увидели хоть слово о том, что "надо сдаваться"? Или "поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода"?После таких слов еле сдержался.А насчёт бана... Может быть, Вы и Президента забаните, за то, что он пошёл на переговоры? Вы всё же мозги включайте."Мифические бумаги". Не договорились пока. Может, и не договорятся.Из этого не следует, что не надо и пытаться.И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?Prodigy попытался ответить за Вас. Общие красивые слова - победа. Что он будет считать победой? Будивельник тут назвал свои 3 варианта победы. Несколько несерьёзно.Ещё раз - не там врагов ищете.