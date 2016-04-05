Додано: Нед 20 бер, 2022 11:00

ЛАД написав: И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным? И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?

я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю какой документ вы не против подписатьКак я вижу окончание войны (уже писал, вы наверное не всё читаете). в кратце варианты такие1. Истощение и капитуляция с нашей стороны2. Истощение и капитуляция со стороны противника3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай)4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было. По факту это проигрыш РФ, потому что при нулевом варианте путена спросят какие задачи решила спецоперация, ради чего были жертвы, ради чего бомбили Харьков и Мариуполь? А может и не спросят, если там все запуганы, поверят в победу фюрера на слово.Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?Примерно такое же понимание эффективности переговоров.Кроме того вариант 4 будет тяжело презентовать и народу Украины которому разрушили Харьков, Мариуполь, убили тысячи мирных жителей, больше сотни детей, сотни тысяч людей потеряли жильё, миллионы потеряли работу. Высока вероятность что народ такого "перемирия" не примет.Сложность в том что оба президента - заложники своего окружения. Если Путин признает что проиграл, его сразу скинут те кто хочет продолжения войны до последнего солдата и победы любой ценой.Я склоняюсь к варианту 2. Если вам нужно мое мнение.