ЛАД написав:Вообще, стратегические размышления vitalian и prodigy... Ребята, может, не надо?
Вам никто не запрещает поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода. Это война, что надо что не надо каждый для себя решает сам. Зачем эти манипуляции, добавили нас prodigy в ЧС и жизнь снова прекрасна, нет вы долдоните одно и тоже надо сдаваться, надо сдаваться (только капитуляцию вы завуалировали подписанием каких то мифических бумаг). Вас уже кстати банили за это.
Переговоры ведутся, сколько прошло раундов, хоть о чем то договорились?
отсюда выводы, озвученные мной ранее. Если ошибаюсь буду рад и признаю ошибку.
Простите, но на другой ветке Вы выглядели гораздо разумнее. Здесь слишком горячитесь? Это мешает. Мозги должны оставаться холодными. Где Вы у меня увидели хоть слово о том, что "надо сдаваться"? Или "поднять руки вверх и идти в направлении Белгорода"? После таких слов еле сдержался. А насчёт бана... Может быть, Вы и Президента забаните, за то, что он пошёл на переговоры? Вы всё же мозги включайте. "Мифические бумаги". Не договорились пока. Может, и не договорятся. Из этого не следует, что не надо и пытаться. И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным? Prodigy попытался ответить за Вас. Общие красивые слова - победа. Что он будет считать победой? Будивельник тут назвал свои 3 варианта победы. Несколько несерьёзно.
prodigy написав:когда то сталинский писатель-пропогандист Константин Симонов (лауреат 6 сталинских премий и кучи орденов и медалей
В його романі «Живые и мёртвые» я чи не вперше в брєжнівські часи прочитав про сталінські репресії, зокрема про:
Список жертв репрессий по званиям среди высшего командного состава Красной армии (звания на момент репрессий) Репрессированы: из 5 маршалов СССР - З человека из 2-х армейских комиссаров 1 ранга - 2 человека из 4-х командармов 1 ранга - 2 человека из 12 командармов 2 ранга - 12 человек из 2-х флагманов флота 1 ранга - 2 человека из 15 армейских комиссаров 2 ранга - 15 человек из 67 командиров корпусов - 60 человек из 28 комиссаров корпусов - 25 человек из 199 командиров дивизий - 136 человек из 397 командиров бригад - 221 человек из 36 бригадных комиссаров - 34 человека ... став множество раз лауреатом Сталинской премии, не разучился думать и анализировать, он один из первых осознал трагедию великой войны, как некий результат сталинизма, в его общественном состоянии и, ломая себя, своё отношение к Сталину и его эпохе написал правдивые произведения о войне. https://proza.ru/2019/05/22/1359
я уже пару лет назад переступил эту тему "о репресиях Сталин высшего командного состава краснойй армии в 1938-1941гг", мне стало абсолютно не жаль этих "маршалов-генералов", потому что уцелевшие воевали также беззубо, закидавая немцев солдатским мясов (практически как орки в наши дни)
роман действительно "очень сильный" и даже можно сказать, что на старости лет надо бы отмываться от сталинских премий (возможно, через 5-10 лет Дмитрий Киселев, который когда был неплохим журналистом, а не нынешним пропагандоном, тоже напишит книгу-как его заставили продать душу путену, а Соловьев вообще писатель фантаст , чего стоит его кника про пришествие Христа в наши дни)
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
otg написав:Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
Угу, и при необходимости поднять часть по тревоге, бегать собирать по домам. Уже писал - наша беда вообще не служившие поколения. Люди не имеют никакой подготовки, ни армейской, ни даже гражданской обороны, но при этом с умным видом рассуждающие обо всём. Представьте себе какой-нибудь очередной Гостомель, где воинская часть "рассредоточена по квартирам" выбрасывают десант. Пока они прибегут, всё уже будет закончено.
Полторы недели назад был под Бородянкой. Практичски каждый день видел по несколько пролетающих, ссука, как у себя дома КА-52, часто в паре. Местность там глухая и лесистая. Всё ждал что кто-то по ним лупанёт. Как же не хватало каких-то стингеров.. Просидели там с детьми неделю без электричества, нормальной воды и еды. Хорошо хоть немного дров было картоха в погребе и какие-то консервации. Цитата от местных в попытке купить курицу за 500грн., - "Нашо мені ці ваши фантікі.." Люди там конечно разные, и всё же удалось купить молока и даже по обычной цене. За время поиска мест где ловит сотовая свзяь насмотрелся в окресностях всяких домов.., размером на 3-4 участка. Спросил у местных, - там домик "налоговика", там домик "СБУ-шника" и т.п. Всех, даже мне сдали. Так вот они где наши стингеры, крылатые ракеты и пво, - всё в железобетоне, клинкерном кирпиче под черепичной крышей..
P.S. Выбрались через рф блокпост. Видели русских как живых так и не очень.
Востаннє редагувалось Savage Mind в Нед 20 бер, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю какой документ вы не против подписать
Как я вижу окончание войны (уже писал, вы наверное не всё читаете). в кратце варианты такие
1. Истощение и капитуляция с нашей стороны 2. Истощение и капитуляция со стороны противника 3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай) 4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было. По факту это проигрыш РФ, потому что при нулевом варианте путена спросят какие задачи решила спецоперация, ради чего были жертвы, ради чего бомбили Харьков и Мариуполь? А может и не спросят, если там все запуганы, поверят в победу фюрера на слово.
Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?
Примерно такое же понимание эффективности переговоров.
Кроме того вариант 4 будет тяжело презентовать и народу Украины которому разрушили Харьков, Мариуполь, убили тысячи мирных жителей, больше сотни детей, сотни тысяч людей потеряли жильё, миллионы потеряли работу. Высока вероятность что народ такого "перемирия" не примет.
Сложность в том что оба президента - заложники своего окружения. Если Путин признает что проиграл, его сразу скинут те кто хочет продолжения войны до последнего солдата и победы любой ценой.
Я склоняюсь к варианту 2. Если вам нужно мое мнение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 11:10, всього редагувалось 4 разів.
На сегодня. Значительная часть города осталась без воды - в результате обстрелов повреждён водовод. Уже 2 или 3 дня в части районов была подача по графику 2 часа утром, 2 часа вечером. Сейчас пропала совсем в гораздо большей части города (насчёт всего города не скажу, не знаю) - ХТЗ, Новые Дома, точно часть Салтовки. Starikan, как у вас? Кто ещё из харьковчан, может, уточнит.
ЛАД написав:И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю. Как я вижу окончание войны я уже писал, вы наверное не всё читаете, в кратце варианты такие
1. Истощение и капитуляция с нашей стороны 2. Истощение и капитуляция со стороны противника 3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай) 4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было.
И какой из этих вариантов обойдется без подписания некоего договора?
ЛАД написав:И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю. Как я вижу окончание войны я уже писал, вы наверное не всё читаете, в кратце варианты такие
1. Истощение и капитуляция с нашей стороны 2. Истощение и капитуляция со стороны противника 3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай) 4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было.
Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?
Примерно такое же понимание эффективности переговоров. Кроме того"ничего не было" будет тяжело презентовать народу Украины которому разрушили Харьков, Мариуполь, убили тысячи мирных жителей, больше сотни детей, сотни тысяч людей потеряли жильё, миллионы потеряли работу. Высока вероятность что народ такого "перемирия" не примет
Сложность в том что оба президента - заложники своего окружения. Если Путин признает что проиграл, его сразу скинут те кто хочет продолжения войны до последнего солдата и победы любой ценой.
Чому ти розписуєшся за народ? Звідки ти знаєш, що він прийме, а що ні? Ти як продіжді/КХ хочеш щоб інші за тебе воювали до останнього громадянина? Весь тей час готовий жити в умовному цоколі на 100у.е на особу в місяць? А решта?
flyman написав:Звідки ти знаєш, що він прийме, а що ні
узпагойся, на момент вИдение примерно такое. В переговорном процессе я не участвую и на него не влияю, за народ ничего не решаю (даже за отца который не хочет эвакуироваться я ничего не решаю), допускаю что есть другие варианты, которых я не вижу или я в чем то ошибаюсь. Если ты их видишь напиши.
Savage Mind написав:Цитата от местных в попытке купить курицу за 500грн., - "Нашо мені ці ваши фантікі.." Люди там конечно разные, и всё же удалось купить молока и даже по обычной цене.
Схоже дійсно люди різні. Ми в окупації з 24-го. Перший тиждень молоко тупо привозили фермери, роздавали безкоштовно з діжок. Платили хто і скільки хотів "на бензин". Зараз поруч запустився молзавод, тому безкоштовного немає, продають по 10 грн треба постояти в черзі. Птиці немає, але свинину біля 130грн купити можна. Це там, де три тижня жодної поставки у магазини, все місцеве "з околиць" Да. масло з того заводу 230грн кіло.