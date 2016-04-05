Додано: Нед 20 бер, 2022 12:03

ЛАД написав: из этого следует только одно - переговоры надо вести и надо продолжать воевать. Тем более, что от успешности наших боевых действий зависит успешность нашей стороны на переговорах. из этого следует только одно - переговоры надо вести и надо продолжать воевать. Тем более, что от успешности наших боевых действий зависит успешность нашей стороны на переговорах.

ЛАД написав: .

То что Вы склоняетесь ко 2-му варианту, это хорошо, но чересчур оптимистично, на мой взгляд. Ресурсов у них достаточно, хватит надолго. То что Вы склоняетесь ко 2-му варианту, это хорошо, но чересчур оптимистично, на мой взгляд. Ресурсов у них достаточно, хватит надолго.

здесь я полностью согласенидёт две войны обычная и экономическая. Для обычной им ресурсов хватит 100% и бесспорно.А Экономически они воюют с половиной экономик мира. По крайней мере с экономиками США и частично Европы. Загуглите размеры экономик.Хватит ли им ресурсов на две войны? Пока не встретил ни одного западного эксперта, который бы сказал "да" (наших и русских во внимание не берём потому что это заинтересованные стороны).Последнее, мотивация, мы защищаем свои жизни своё имущество, своих детей. Идейные орки, спецназ, десантура разбиты в первую неделю, то что пойдет оттуда сейчас это мясо срочников, которые не понимают, зачем они сюда приехали и за что из здесь убивают.Путин ни во что не ставит свой народ, но при этом думает что все горят желанием за него умереть. Это далеко не так. Имхо это его главный просчёт.Нельзя это недооценивать.И последнее логистика, они могут +/-обеспечить свою армию только рядом с границей РФ. Там где от границы 100+ км уже очень проблемно.Обеспечение конечно есть, но с перебоями, автомобильным транспортом необходимое количество грузов оперативно не подвезти, это мнение многих экспертов. И я его читал ещё до войны.