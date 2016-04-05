ЛАД написав:И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю. Как я вижу окончание войны я уже писал, вы наверное не всё читаете, в кратце варианты такие
1. Истощение и капитуляция с нашей стороны 2. Истощение и капитуляция со стороны противника 3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай) 4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было. По факту это проигрыш РФ, потому что при нулевом варианте путена спросят какие задачи решила спецоперация, ради чего были жертвы, ради чего бомбили Харьков и Мариуполь?
Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?
Примерно такое же понимание эффективности переговоров. Кроме того"ничего не было" будет тяжело презентовать народу Украины которому разрушили Харьков, Мариуполь, убили тысячи мирных жителей, больше сотни детей, сотни тысяч людей потеряли жильё, миллионы потеряли работу. Высока вероятность что народ такого "перемирия" не примет
Сложность в том что оба президента - заложники своего окружения. Если Путин признает что проиграл, его сразу скинут те кто хочет продолжения войны до последнего солдата и победы любой ценой.
1-й вариант очень не хочу. 2-й - это вряд ли. 3-й разве что "скинут Путина". "вмешается армия США, НАТО, Китай" на сегодня не реально. 4-й вариант - что-то возможное. Степень "нулёвости" может быть разная. Вряд ли чисто "довоенные позиции типа ничего не было". Какие-то уступки будут. При этом возможно частичное снятие санкций. Но что-то останется. Плюс наверняка даже Германия начнёт переориентироваться на нероссийские источники энергии и весь ЕС будет ограничивать закупки росс. нефти-газа.
Но я вообще-то спрашивал не об этом. Вы всё время пишете о "мифических бумажках", об абсолютном недоверии к России, вообще, и к Путину, в частности. В любом варианте кроме 3-его надо будет подписывать какие-то "мифические бумажки". Да и в 3-ем варианте тоже что-то придётся подписывать. Как быть при таком Вашем недоверии к любым "мифическим бумажкам"?
Savage Mind написав:Цитата от местных в попытке купить курицу за 500грн., - "Нашо мені ці ваши фантікі.." Люди там конечно разные, и всё же удалось купить молока и даже по обычной цене.
Схоже дійсно люди різні. Ми в окупації з 24-го. Перший тиждень молоко тупо привозили фермери, роздавали безкоштовно з діжок. Платили хто і скільки хотів "на бензин". Зараз поруч запустився молзавод, тому безкоштовного немає, продають по 10 грн треба постояти в черзі. Птиці немає, але свинину біля 130грн купити можна. Це там, де три тижня жодної поставки у магазини, все місцеве "з околиць" Да. масло з того заводу 230грн кіло.
В неоккупированном Харькове цены значительно выше.
prodigy написав:я уже пару лет назад переступил эту тему "о репресиях Сталин высшего командного состава краснойй армии в 1938-1941гг", мне стало абсолютно не жаль этих "маршалов-генералов", потому что уцелевшие воевали также беззубо, закидавая немцев солдатским мясов (практически как орки в наши дни)
Тоді ще згадаю репресованого і поновленого генерала Горбатова О.В. книжку якого «Годы и войны» прочитав також будучи ще в шкільному віці. Її в часи Хрущова видали, потім в брєжнєвські заборонили. Для мого сприйняття це дало дуже антисталінські і антирадянські посили. Щодо теперішніх пропагандонів то зовсім не вірю в їхні прозріння та спокуту.
Savage Mind написав:Спросил у местных, - там домик "налоговика", там домик "СБУ-шника" и т.п. Всех, даже мне сдали. Так вот они где наши стингеры, крылатые ракеты и пво, - всё в железобетоне, клинкерном кирпиче под черепичной крышей..
От от. Одні користуючись службовим становищем завалювали себе преміями і ще чорт зна чим на мільярди, другі якби і не мали оф. доходів, зато пристарали дійсно по ціні на сучасні зразки озброєння.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 20 бер, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Как быть при таком Вашем недоверии к любым "мифическим бумажкам"?
о вижу конструктив, спасибо. При варианте 2 никаких бумажек не нужно, истощенная РФ просто не сможет заправить танк и снарядить солдата. Формально будет война, де факто - мир.
При варианте 3 бумажку подпишет не только Путин но и третья сторона, которая по идее выступит военным гарантом и включится в конфликт, если какая то и сторон его возобновит. Эта сторона должна быть сильнее первых двух. Считаю вероятным, если Западу война очень сильно надоест.
В остальные бумажки не верю, подписать могут, а выполнять - большое ХЗ
vitaliian написав:.......... Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?
Примерно такое же понимание эффективности переговоров. .........
Немного не дописал. Результатов сегодня нет. И уже много раз писал - я лично не очень верю в их успешность. Слабо понимаю, на какие уступки может пойти Путин, удовлетворят ли его те уступки, на которые можем пойти мы. Но я не участвую в переговорах и не знаю, как они проходят. Поэтому судить не берусь. Но из этого следует только одно - переговоры надо вести и надо продолжать воевать. Тем более, что от успешности наших боевых действий зависит успешность нашей стороны на переговорах. То что Вы склоняетесь ко 2-му варианту, это хорошо, но чересчур оптимистично, на мой взгляд. Ресурсов у них достаточно, хватит надолго.
ЛАД написав:И Вы так и не ответили на мой вопрос, как Вы представляете конец войны. Подписанием полной капитуляции Путиным?
я не ищу в вас врага просто я вас не понимаю какой документ вы не против подписать
Как я вижу окончание войны (уже писал, вы наверное не всё читаете). в кратце варианты такие
1. Истощение и капитуляция с нашей стороны 2. Истощение и капитуляция со стороны противника 3. Вмешательство третьей силы (в РФ скинут путина, вмешается армия США, НАТО, Китай) 4. Стороны о чем то договорятся, без капитуляций, "нулевой вариант" откат на довоенные позиции типа ничего не было. По факту это проигрыш РФ, потому что при нулевом варианте путена спросят какие задачи решила спецоперация, ради чего были жертвы, ради чего бомбили Харьков и Мариуполь? А может и не спросят, если там все запуганы, поверят в победу фюрера на слово.
Переговоры нужны, и они идут, вы видите их результаты? Если биться головой об стену, а стена не падает, стоит ли считать что это эффективно?
Примерно такое же понимание эффективности переговоров.
Кроме того вариант 4 будет тяжело презентовать и народу Украины которому разрушили Харьков, Мариуполь, убили тысячи мирных жителей, больше сотни детей, сотни тысяч людей потеряли жильё, миллионы потеряли работу. Высока вероятность что народ такого "перемирия" не примет.
Сложность в том что оба президента - заложники своего окружения. Если Путин признает что проиграл, его сразу скинут те кто хочет продолжения войны до последнего солдата и победы любой ценой.
Я склоняюсь к варианту 2. Если вам нужно мое мнение.
ЛАД написав:из этого следует только одно - переговоры надо вести и надо продолжать воевать. Тем более, что от успешности наших боевых действий зависит успешность нашей стороны на переговорах.
здесь я полностью согласен
ЛАД написав:. То что Вы склоняетесь ко 2-му варианту, это хорошо, но чересчур оптимистично, на мой взгляд. Ресурсов у них достаточно, хватит надолго.
идёт две войны обычная и экономическая. Для обычной им ресурсов хватит 100% и бесспорно.
А Экономически они воюют с половиной экономик мира. По крайней мере с экономиками США и частично Европы. Загуглите размеры экономик.
Хватит ли им ресурсов на две войны? Пока не встретил ни одного западного эксперта, который бы сказал "да" (наших и русских во внимание не берём потому что это заинтересованные стороны).
Последнее, мотивация, мы защищаем свои жизни своё имущество, своих детей. Идейные орки, спецназ, десантура разбиты в первую неделю, то что пойдет оттуда сейчас это мясо срочников, которые не понимают, зачем они сюда приехали и за что из здесь убивают.
Путин ни во что не ставит свой народ, но при этом думает что все горят желанием за него умереть. Это далеко не так. Имхо это его главный просчёт.
Нельзя это недооценивать.
И последнее логистика, они могут +/-обеспечить свою армию только рядом с границей РФ. Там где от границы 100+ км уже очень проблемно.
Обеспечение конечно есть, но с перебоями, автомобильным транспортом необходимое количество грузов оперативно не подвезти, это мнение многих экспертов. И я его читал ещё до войны.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 12:12, всього редагувалось 5 разів.
Хомякоид написав:Щось полізли чутки що Білорусь вторгнеться в Волинь. Хто що думає ? Білоруси воювати не хочуть, але коли їх розбавлять на 50% москалями, доведеться вмирати. Що думає шановне панство-шляхта ?
За що знов Флая заблокували ? Декілька годин навіть не протримався. Казав йому дави на педалі в напрямку Житомира з самого початку війни.
Там их уже давно заждались, бытрее прийдут - быстрее сдохнут, надож где то Джавелины испытывать... да и ПВО жалуется: У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.