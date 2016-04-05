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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 488489490491492>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:10

vitaliian
Ещё одно, хотя это больше не к Вам, а к prodigy.
О том, что "все русские плохие".
Макаревича, который с 2014 (да и раньше) выступает против политики Путина, тоже будем считать "плохим"? И он не единственный.
И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами?
На мой взгляд, нет. Пока они не взяли в руки оружие. Понятно, что военных, которые пришли к нам, надо уничтожать, сортировать их на "плохих" и "хороших" не приходится.

Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян. Это необходимо, даже если это подействует не сегодня.

Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время. Без этого воевать сложно, если не невозможно. Сегодня это надо. Процитировали стихи Симонова. Я их цитировал, по-моему, ещё в 2014.
Но надо не перегнуть палку.
Мне сегодня сосед показал фото. Прислал ему друг, кот. уехал из Харькова на зап. Украину. Табличка в магазине: "Обслуговування тільки на українській мові". Я понимаю чувства людей, но может быть, не стоит изливать их на своих русскоязычных сограждан. Для этого есть враги. Если бы я приехал в украиноязычный регион, старался бы говорить по-украински, но такая табличка меня бы задела.

Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ, только с противоположным знаком. Мы воюем за свободу, а не за "единомыслие".
Сегодня набросились на flyman"а. а кто-то и пожаловался на него. Ничего антиукраинского он сегодня не писал. Но у кого-то сыграло ретивое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ресурсов у них достаточно, хватит надолго.


ошибаетесь, дедуля

ресурсы как людские, так и военные имеет свойство заканчиваться
по прогнозу американцев -ресурсов максимум на 2 месяца (если начнут экономить, то может растянут на 3)

проблема сейчас не сколько в их ресурсах, а в наших ресурсах (снаряды для танков, тяжелой артиллерии, РЗСО , про ракеты для "стугн, корсаров, точка-У, буков" вообще слов нет...если поскрести по сусекам стран бывшего Варшавского Договора можно протянуть еще 2-3 месяца

нам срочно необходимо современное вооружение из США (F35, патриоты)
уверен, что если чаша весов начнет слоняться не в нашу пользу-нам их точно дадут (мир не допустит падения Украины), только к тому времени будут огромные жертвы (гражданского населения , счет будет на миллионы)

потому надо продолжать поднимать мир, особенно США -ведь не зря создали петицию (3 млн диаспоры-русские, украинцы, белорусы, евреи, армяне и пр. плюс должны подтянуться поляки (их в США 6,5 млн, чехи/словаки/хорваты-вместе около 2млн -, и пр.), т.е в общей сложности около 10 млн, большая надежда на другие национальности Америки, хотя там народ больше волнует -что происходит конкретно в их городе/штате и потом уже остальной мир, но такого конфликта как сегодня в Украине не было последние 50лет со времен вьетнамской войны.

кстати , утром я постил видео с ХОСЕ, он сказал, что без нового оружия (в достаточном количестве), а не 2000 стингеров и 5к касок
Украине грозит 20 АЛЕПО (т.е. по сути каждый областной центр будет фактически стерт с лица земли)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 20 бер, 2022 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:14

  Хомякоид написав:Щось полізли чутки що Білорусь вторгнеться в Волинь.
Хто що думає ? Білоруси воювати не хочуть, але коли їх розбавлять на 50% москалями, доведеться вмирати.
Що думає шановне панство-шляхта ?

За що знов Флая заблокували ? Декілька годин навіть не протримався.
Казав йому дави на педалі в напрямку Житомира з самого початку війни.


эти чутки з 26 лютого, навіщо нам думати про це
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:15

  ЛАД написав:vitaliian
Ещё одно, хотя это больше не к Вам, а к prodigy.
О том, что "все русские плохие".
Макаревича, который с 2014 (да и раньше) выступает против политики Путина, тоже будем считать "плохим"? И он не единственный.
И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами?
На мой взгляд, нет. Пока они не взяли в руки оружие. Понятно, что военных, которые пришли к нам, надо уничтожать, сортировать их на "плохих" и "хороших" не приходится.

Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян. Это необходимо, даже если это подействует не сегодня.

Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время. Без этого воевать сложно, если не невозможно. Сегодня это надо. Процитировали стихи Симонова. Я их цитировал, по-моему, ещё в 2014.
Но надо не перегнуть палку.
Мне сегодня сосед показал фото. Прислал ему друг, кот. уехал из Харькова на зап. Украину. Табличка в магазине: "Обслуговування тільки на українській мові". Я понимаю чувства людей, но может быть, не стоит изливать их на своих русскоязычных сограждан. Для этого есть враги. Если бы я приехал в украиноязычный регион, старался бы говорить по-украински, но такая табличка меня бы задела.

Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ, только с противоположным знаком. Мы воюем за свободу, а не за "единомыслие".
Сегодня набросились на flyman"а. а кто-то и пожаловался на него. Ничего антиукраинского он сегодня не писал. Но у кого-то сыграло ретивое.


От блять, думает Сталин в казане, дожился.
"Нахера я с бендерами воевал на Закарпатье если уже в Харькове признают только украинскую речь"
А черти смеються заливаються и дровишки подкидывают.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:За що знов Флая заблокували ?


как обычно, он не дружит с головой

ему надо тусоваться не здесь, а в тик-токе (где возраст 14-15)
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:18

vitaliian
Экономическую войну они, конечно проиграют. И/или откатятся далеко назад. Но проигрыш в экономической войне наступает не быстро.
Если мы будем ждать этого, то уже писал - можем получить очень сильно разрушенную Украину. А чёткой уверенности, что после войны мы получим такую уж сильную поддержку в восстановлении или получим "благотворительные подачки", у меня лично нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:21

  ЛАД написав:Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время.
у меня ненависти к их срочникам нет, их как стадо баранов отправили на убой, я бы даже какую программу придумал, типа сдайся и останься жить в Украине. Они перепуганы, но не все среди них идиоты по приказу идти на убой невесть за что. А те кто поддерживает путина пусть горят в своих танках, это их выбор.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:23

prodigy
Ошибаетесь, сынок. :)
Поки товстий схудне, худий здохне.
Не слышали?
Хамить не надоело?
На флая Вы накапали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:28

Гостомель Буча Ирпень

❗️Оперативна ситуація в нашому регіоні станом на 20 березня, за оцінками команди депутатки ІМР

Орки укріплюються та окопуються по лінії Забуччя-Ворзель-Буча (район Епіцентру).

➡️ Гостомель майже зруйновано. Місто окуповане орками.

➡️Буча окупована орками, готується для затяжних вуличних боїв.

➡️Ірпінь
💥Романівка під постійним обстрілом з артилерії.
👿У Стоянці орки розбіглися по приватних будинках і лісу.
💥Гранатометний обстріл міста збоку Бучі триває постійно.
⚔️Вуличні бої майже по всьому місту - працюють ЗСУ.

затяжні вуличні бої триватимуть принаймні до розлиття річки Ірпінь. Далі вони можуть змінитися на руйнівні обстріли, але наші впевнено тримають оборону по всьому периметру на підступах до столиці.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:28

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время.
у меня ненависти к их срочникам нет, их как стадо баранов отправили на убой, я бы даже какую программу придумал, типа сдайся и останься жить в Украине. Они перепуганы, но не все среди них идиоты по приказу идти на убой невесть за что. А те кто поддерживает путина пусть горят в своих танках, это их выбор.

Программа такая уже есть.
Во всяком случае, объявляли: "Сдайся и получи 5 млн. руб.".
Сдаться тоже не всегда просто - побежишь просто так или наши подстрелят, не поняв, что бежит сдаваться, или свои же в спину стрельнут.
А ненависть на фронте в бою нужна. Иначе не получится.
И большинство не горит в танках. Наибольшие потери всегда были в пехоте. И вряд ли это сильно поменялось.

P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 бер, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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