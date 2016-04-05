Додано: Нед 20 бер, 2022 12:10

vitaliian

Ещё одно, хотя это больше не к Вам, а к prodigy.

О том, что "все русские плохие".

Макаревича, который с 2014 (да и раньше) выступает против политики Путина, тоже будем считать "плохим"? И он не единственный.

И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами?

На мой взгляд, нет. Пока они не взяли в руки оружие. Понятно, что военных, которые пришли к нам, надо уничтожать, сортировать их на "плохих" и "хороших" не приходится.



Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян. Это необходимо, даже если это подействует не сегодня.



Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время. Без этого воевать сложно, если не невозможно. Сегодня это надо. Процитировали стихи Симонова. Я их цитировал, по-моему, ещё в 2014.

Но надо не перегнуть палку.

Мне сегодня сосед показал фото. Прислал ему друг, кот. уехал из Харькова на зап. Украину. Табличка в магазине: "Обслуговування тільки на українській мові". Я понимаю чувства людей, но может быть, не стоит изливать их на своих русскоязычных сограждан. Для этого есть враги. Если бы я приехал в украиноязычный регион, старался бы говорить по-украински, но такая табличка меня бы задела.



Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ, только с противоположным знаком. Мы воюем за свободу, а не за "единомыслие".

Сегодня набросились на flyman"а. а кто-то и пожаловался на него. Ничего антиукраинского он сегодня не писал. Но у кого-то сыграло ретивое.