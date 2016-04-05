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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 489490491492>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодня набросились на flyman"а
я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:32

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня набросились на flyman"а
я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.

А я Вас и не имел ввиду.
Вроде, не писал, но на неделю забанили.
Я его привёл как пример.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Позитивные наблюдения. Конкуренты Зе-команды принялись раскручивать "зраду". Значит возможно есть реальный хоть минимальный прогресс в переговорах. Но что до перемирия, что до победы одной из сторон - еще очень далеко.
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 20 бер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:42

  ЛАД написав:vitaliian
Ещё одно, хотя это больше не к Вам, а к prodigy.
О том, что "все русские плохие".
Макаревича, который с 2014 (да и раньше) выступает против политики Путина, тоже будем считать "плохим"? И он не единственный.
И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами?
На мой взгляд, нет. Пока они не взяли в руки оружие. Понятно, что военных, которые пришли к нам, надо уничтожать, сортировать их на "плохих" и "хороших" не приходится.

Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян. Это необходимо, даже если это подействует не сегодня.

Понимаю необходимость ненависти к врагу в военное время. Без этого воевать сложно, если не невозможно. Сегодня это надо. Процитировали стихи Симонова. Я их цитировал, по-моему, ещё в 2014.
Но надо не перегнуть палку.
Мне сегодня сосед показал фото. Прислал ему друг, кот. уехал из Харькова на зап. Украину. Табличка в магазине: "Обслуговування тільки на українській мові". Я понимаю чувства людей, но может быть, не стоит изливать их на своих русскоязычных сограждан. Для этого есть враги. Если бы я приехал в украиноязычный регион, старался бы говорить по-украински, но такая табличка меня бы задела.

Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ, только с противоположным знаком. Мы воюем за свободу, а не за "единомыслие".
Сегодня набросились на flyman"а. а кто-то и пожаловался на него. Ничего антиукраинского он сегодня не писал. Но у кого-то сыграло ретивое.


весь пост пропитан вашей дуростью и совковым мышлением

/И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами? да, не просто врагами,
а и пособниками фашистскому режиму

/Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян.

встречаться нет смысла, и призывать к совести артистов/певцов и прочих-тоже нет смысла, поздно, время призывов закончилось

им надо создать АД в любой точке мире (ОАЭ, Швейцарии, Австралии , Бразилии)-им надо постоянно напоминать что они СТРАНА ФАШИСТОВ, за ваши пророссийские взгляды буду просить вас забанить на более длительный срок, хотя вас проще забанить, чем перевоспитать

а вы предлагаете перевоспитать россиян (хотя сами не делаете в этом направлении
ничего)

нельзя перегнуть палку, если такие как Вы все время пытаются эту палку отбрать

к Макаревичу отношусь с пиететом (он мой кумир с 1979г), это лишь исключение из правил

вот мне честно говоря абсолютно плевать, что ваше имперско-советское мышление может быть задето, я на улице пытаюсь говорить только мовою, выходит пока 60/40, але далі буде краще (навіть Зеленьский, чи Рузумков мали деякі труднощі в спілкуванні)
наприклад вчора я йду вилицею і бачу двух літніх жінок (65-70), це мої сусіди, вітаюсь українською-не відповідають, кажу що я сусід (вони пожвавіли, а так, дійсно, ви гуляли з собакою, але з місяць вас не бачили), вони теж починають розмовляти мовою, але ще гірше ніж я, але це не принципово

а ви пишите, що вас ця фраза образила, у цьому вся ваша суть, бл*ть

fly пише регулярно увсілякі дурниці

-Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ
о це вже клініка , Василь з Рівного (трохи емоційно) але абсолютно точно дав вам характеристику

https://www.facebook.com/watch/?extid=N ... 9550991376

колхозы у них поднимуться)))
какие колхозы ? кто них работать будет?
рабы? а чеченцы будут их вертухаить?
и народ такой добродушный, что просто жесть
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:есть реальный хоть минимальный прогресс в переговорах


Врожденная слепота
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:45

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня набросились на flyman"а
я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.


он ничего умного вообще никогда не писал, а на этой ветке он показал, что у него слабые умственные способности
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:46

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня набросились на flyman"а
я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.

А я Вас и не имел ввиду.
Вроде, не писал, но на неделю забанили.
Я его привёл как пример.


если бы вас на пару недель забанили, было бы вообще прекрасно
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:47

Фейк или нет проверить не могу

❗️Путин и Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних, — Главное управление разведки Украины

По их данным:
▪️такой вариант рассматривается из-за нехватки живой силы противника;
▪️соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Шойгу;
▪️в приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии;
▪️«Юнармия» – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.
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https://t.me/DIUkraine/174
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:52

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Сегодня набросились на flyman"а
я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.


он ничего умного вообще никогда не писал, а на этой ветке он показал, что у него слабые умственные способности

Мы демократическая страна, пусть пишет.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:типа сдайся и останься жить в Украине


такая программа есть-только им предлагают жить в Европе и даже помогут с трудоустройством
prodigy
 
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