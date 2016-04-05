я на него не набрасывался и не жаловался. Он ничего дурного вроде не писал.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:32
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Позитивные наблюдения. Конкуренты Зе-команды принялись раскручивать "зраду". Значит возможно есть реальный хоть минимальный прогресс в переговорах. Но что до перемирия, что до победы одной из сторон - еще очень далеко.
Востаннє редагувалось Negotive в Нед 20 бер, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:42
весь пост пропитан вашей дуростью и совковым мышлением
/И есть достаточно много людей, которые против политики Путина, но не решаются выступить против него открыто. Тоже будем считать их врагами? да, не просто врагами,
а и пособниками фашистскому режиму
/Вчера по ТВ послушал Забужко и Андруховича. Они категорически отказались встречаться с любыми росс. деятелями культуры в Германии или где-то там ещё. Считаю, что позиция неверная. На мой взгляд, встречаться надо. Хотя бы потому, что у них есть хоть какая-то возможность (пусть даже очень сильно ограниченная росс. законами) влиять на настроения и взгляды россиян.
встречаться нет смысла, и призывать к совести артистов/певцов и прочих-тоже нет смысла, поздно, время призывов закончилось
им надо создать АД в любой точке мире (ОАЭ, Швейцарии, Австралии , Бразилии)-им надо постоянно напоминать что они СТРАНА ФАШИСТОВ, за ваши пророссийские взгляды буду просить вас забанить на более длительный срок, хотя вас проще забанить, чем перевоспитать
а вы предлагаете перевоспитать россиян (хотя сами не делаете в этом направлении
ничего)
нельзя перегнуть палку, если такие как Вы все время пытаются эту палку отбрать
к Макаревичу отношусь с пиететом (он мой кумир с 1979г), это лишь исключение из правил
вот мне честно говоря абсолютно плевать, что ваше имперско-советское мышление может быть задето, я на улице пытаюсь говорить только мовою, выходит пока 60/40, але далі буде краще (навіть Зеленьский, чи Рузумков мали деякі труднощі в спілкуванні)
наприклад вчора я йду вилицею і бачу двух літніх жінок (65-70), це мої сусіди, вітаюсь українською-не відповідають, кажу що я сусід (вони пожвавіли, а так, дійсно, ви гуляли з собакою, але з місяць вас не бачили), вони теж починають розмовляти мовою, але ще гірше ніж я, але це не принципово
а ви пишите, що вас ця фраза образила, у цьому вся ваша суть, бл*ть
fly пише регулярно увсілякі дурниці
-Не надо добиваться "единомыслия". Это плохо заканчивается. Нельзя превратиться в РФ
о це вже клініка , Василь з Рівного (трохи емоційно) але абсолютно точно дав вам характеристику
колхозы у них поднимуться)))
какие колхозы ? кто них работать будет?
рабы? а чеченцы будут их вертухаить?
и народ такой добродушный, что просто жесть
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:45
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:46
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:47
Фейк или нет проверить не могу
❗️Путин и Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних, — Главное управление разведки Украины
По их данным:
▪️такой вариант рассматривается из-за нехватки живой силы противника;
▪️соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Шойгу;
▪️в приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии;
▪️«Юнармия» – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:52
Мы демократическая страна, пусть пишет.
Додано: Нед 20 бер, 2022 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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