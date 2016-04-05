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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:02
ЛАД написав:
P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
вот за это тебя надо ставить к стенке
Дополнительная выплата в размере 5 млн рублей будет установлена тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса.
Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей.
«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.
итого грузу200- обещают около 12млн деревянных
они , с*ки поганые, шли убивать (при том с таким усердием) за эти серебряники
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:03
vitaliian написав: prodigy написав:
он ничего умного вообще никогда не писал, а на этой ветке он показал, что у него слабые умственные способности
Мы демократическая страна, пусть пишет.
пусть и ЛАД пишет -на деревню дедушке ...
в Белгородской области
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:08
prodigy
Слюной экран не забрызгали?
Уже писал, не там врагов ищете.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 20 бер, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:12
ЛАД написав:
P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.
Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях.
Иногда они какую то бумажку подписывают или за них подписывают, там черт ногу сломит, откосить вроде стоит 80 тыс фублей сумма не заоблачная, несколько зарплат на периферии или 1-2 в Москве. Инфа не проверена (из чатов).
По выплатам за погибших там тоже не всё однозначно, поэтому тела не хотят забирать. Потом уволят задним числом а куда он делся ищите сами.
На ТВ дождь был хороший сюжет, как срочник попал в плен, а военкомат сказал, что любая информация военная тайна и отморозился. К сожалению материал с Ютуба удалили.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 20 бер, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:16
vitaliian написав: ЛАД написав:
P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.
Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях.
.......
Контрактники подписывают контракт на службу в армии. Так же, как у нас и в любой другой стране. Они не подписывали контракт на войну в Украине.
Поэтому от срочников они отличаются в основном уровнем подготовки.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 13:45
vitaliian
Прошу прощения, не знал.
И не знаю, что это значит в юридическом смысле.
Если так, то был не прав.
Честно говоря, с наёмной армией не знаком. Когда я служил, сами понимаете, такого не было.
Спасибо за информацию. Интересно было бы разъяснение от юриста. Но это, наверное, надо от росс. юриста.
P.s. Погуглил, правда, поверхностно.
Но похоже, был не прав. Похоже, что на службу в горячих точках отдельный контракт.
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