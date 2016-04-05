ЛАД написав:P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
вот за это тебя надо ставить к стенке
Дополнительная выплата в размере 5 млн рублей будет установлена тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.
Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей.
«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.
итого грузу200- обещают около 12млн деревянных они , с*ки поганые, шли убивать (при том с таким усердием) за эти серебряники
P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.
Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях.
Иногда они какую то бумажку подписывают или за них подписывают, там черт ногу сломит, откосить вроде стоит 80 тыс фублей сумма не заоблачная, несколько зарплат на периферии или 1-2 в Москве. Инфа не проверена (из чатов).
По выплатам за погибших там тоже не всё однозначно, поэтому тела не хотят забирать. Потом уволят задним числом а куда он делся ищите сами.
На ТВ дождь был хороший сюжет, как срочник попал в плен, а военкомат сказал, что любая информация военная тайна и отморозился. К сожалению материал с Ютуба удалили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.
Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.
Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях. .......
Контрактники подписывают контракт на службу в армии. Так же, как у нас и в любой другой стране. Они не подписывали контракт на войну в Украине. Поэтому от срочников они отличаются в основном уровнем подготовки.
vitaliian Прошу прощения, не знал. И не знаю, что это значит в юридическом смысле. Если так, то был не прав. Честно говоря, с наёмной армией не знаком. Когда я служил, сами понимаете, такого не было. Спасибо за информацию. Интересно было бы разъяснение от юриста. Но это, наверное, надо от росс. юриста.
P.s. Погуглил, правда, поверхностно. Но похоже, был не прав. Похоже, что на службу в горячих точках отдельный контракт.
С другой стороны, нашёл такое:
Российские контрактники все чаще обращаются в НКО и с другим вопросом - могут ли они отказаться от участия в спецоперации. "Но это очень сложное дело, - признает Кривенко. - Ситуация сейчас другая, чем в 2014 году - тогда не было решения президента как главнокомандующего, и тогда они находились на территории Украины незаконно и скрыто. На этом основании можно было отказываться - были такие случаи. А сейчас все по-другому. Правового механизма для отказа от выполнения боевой задачи нет. За такой отказ предусмотрена уголовная ответственность. А в соответствии с Уставом внутренней службы, в боевых условиях командир может и применить оружие, чтобы обязать выполнить приказ".
Военнослужащий, по словам эксперта, может отказаться от выполнения только заведомо незаконного приказа, такое право содержится в части 2 статьи 42-й УК РФ. Например, от расстрела мирных жителей, геноцида, преступлений против человечности.
ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.
Вадюшка написав:ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.
Модераторам просьба вмешаться
Прошу прощения, постараюсь исправиться. "Не виноватая я! Он сам пришёл"