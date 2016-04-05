RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 490491492493>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.


вот за это тебя надо ставить к стенке

Дополнительная выплата в размере 5 млн рублей будет установлена тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса. Об этом 3 марта заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей.

«Семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей», — продолжил глава государства.

итого грузу200- обещают около 12млн деревянных
они , с*ки поганые, шли убивать (при том с таким усердием) за эти серебряники
prodigy
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:03

  vitaliian написав:
  prodigy написав:он ничего умного вообще никогда не писал, а на этой ветке он показал, что у него слабые умственные способности

Мы демократическая страна, пусть пишет.


пусть и ЛАД пишет -на деревню дедушке ...
в Белгородской области
prodigy
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:08

prodigy
Слюной экран не забрызгали?
Уже писал, не там врагов ищете.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 бер, 2022 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:12

  ЛАД написав:

P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.

Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.

Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях.

Иногда они какую то бумажку подписывают или за них подписывают, там черт ногу сломит, откосить вроде стоит 80 тыс фублей сумма не заоблачная, несколько зарплат на периферии или 1-2 в Москве. Инфа не проверена (из чатов).

По выплатам за погибших там тоже не всё однозначно, поэтому тела не хотят забирать. Потом уволят задним числом а куда он делся ищите сами.

На ТВ дождь был хороший сюжет, как срочник попал в плен, а военкомат сказал, что любая информация военная тайна и отморозился. К сожалению материал с Ютуба удалили.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 13:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:

P.s. И, кстати. контрактники в этом отношении ничем не отличаются от срочников. Они шли в армию, не рассчитывая на то, что пошлют на грязную войну в Украине.

Ну превед, контрактники шли зарабатывать, они решили что для них это приемлемый способ.

Срочники призываются без добровольного согласия и без согласия участвуют в боевых действиях.
.......


Контрактники подписывают контракт на службу в армии. Так же, как у нас и в любой другой стране. Они не подписывали контракт на войну в Украине.
Поэтому от срочников они отличаются в основном уровнем подготовки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:18

  ЛАД написав:Контрактники подписывают контракт на службу в армии. Так же, как у нас и в любой другой стране. Они не подписывали контракт на войну в Украине.
а это что?

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1923 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:45

vitaliian
Прошу прощения, не знал.
И не знаю, что это значит в юридическом смысле.
Если так, то был не прав.
Честно говоря, с наёмной армией не знаком. Когда я служил, сами понимаете, такого не было.
Спасибо за информацию. Интересно было бы разъяснение от юриста. Но это, наверное, надо от росс. юриста.

P.s. Погуглил, правда, поверхностно.
Но похоже, был не прав. Похоже, что на службу в горячих точках отдельный контракт.

С другой стороны, нашёл такое:
Российские контрактники все чаще обращаются в НКО и с другим вопросом - могут ли они отказаться от участия в спецоперации. "Но это очень сложное дело, - признает Кривенко. - Ситуация сейчас другая, чем в 2014 году - тогда не было решения президента как главнокомандующего, и тогда они находились на территории Украины незаконно и скрыто. На этом основании можно было отказываться - были такие случаи. А сейчас все по-другому. Правового механизма для отказа от выполнения боевой задачи нет. За такой отказ предусмотрена уголовная ответственность. А в соответствии с Уставом внутренней службы, в боевых условиях командир может и применить оружие, чтобы обязать выполнить приказ".

Военнослужащий, по словам эксперта, может отказаться от выполнения только заведомо незаконного приказа, такое право содержится в части 2 статьи 42-й УК РФ. Например, от расстрела мирных жителей, геноцида, преступлений против человечности.

https://www.bbc.com/russian/features-60601962
И такое https://www.9111.ru/questions/19142458/:
Могут ли отправить мужа-военнослужащего в горячую точку без его согласия?

Ответить
Ответы на вопрос:

Кочетков А. В. 5.9 на сайте
Юрист•г. Тула
01.03.2022, 09:11
Да, могут, согласие в/сл не требуется, приказ носит обязательный характер, иначе ответственность.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 бер, 2022 14:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.

Модераторам просьба вмешаться
Вадюшка
 
Повідомлень: 68
З нами з: 26.09.11
Подякував: 763 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:25

edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6997
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:32

  Вадюшка написав:ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.

Модераторам просьба вмешаться

Прошу прощения, постараюсь исправиться. :)
"Не виноватая я! Он сам пришёл"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21927
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 490491492493>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445978
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (449)
20.03.2022 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.