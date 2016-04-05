Додано: Нед 20 бер, 2022 13:45

Российские контрактники все чаще обращаются в НКО и с другим вопросом - могут ли они отказаться от участия в спецоперации. "Но это очень сложное дело, - признает Кривенко. - Ситуация сейчас другая, чем в 2014 году - тогда не было решения президента как главнокомандующего, и тогда они находились на территории Украины незаконно и скрыто. На этом основании можно было отказываться - были такие случаи. А сейчас все по-другому. Правового механизма для отказа от выполнения боевой задачи нет. За такой отказ предусмотрена уголовная ответственность. А в соответствии с Уставом внутренней службы, в боевых условиях командир может и применить оружие, чтобы обязать выполнить приказ".



Военнослужащий, по словам эксперта, может отказаться от выполнения только заведомо незаконного приказа, такое право содержится в части 2 статьи 42-й УК РФ. Например, от расстрела мирных жителей, геноцида, преступлений против человечности.

Могут ли отправить мужа-военнослужащего в горячую точку без его согласия?



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Ответы на вопрос:



Кочетков А. В. 5.9 на сайте

Юрист•г. Тула

01.03.2022, 09:11

Да, могут, согласие в/сл не требуется, приказ носит обязательный характер, иначе ответственность.

Прошу прощения, не знал.И не знаю, что это значит в юридическом смысле.Если так, то был не прав.Честно говоря, с наёмной армией не знаком. Когда я служил, сами понимаете, такого не было.Спасибо за информацию. Интересно было бы разъяснение от юриста. Но это, наверное, надо от росс. юриста.P.s. Погуглил, правда, поверхностно.Но похоже, был не прав. Похоже, что на службу в горячих точках отдельный контракт.С другой стороны, нашёл такое:И такое