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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 491492493494>
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:34

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 16:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:44

  Вадюшка написав:ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.

Модераторам просьба вмешаться


Согласен.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:51

  ЛАД написав:
  Вадюшка написав:ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.

Модераторам просьба вмешаться

Прошу прощения, постараюсь исправиться. :)
"Не виноватая я! Он сам пришёл"

Та чому, цікаво. Кожен з них має як прихильників так і опонентів, відстоюють думку багатьох, хто читає, але пише менше. Так що, "йой, най буде")
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:52

  ЛАД написав:vitaliian
Прошу прощения, не знал.
И не знаю, что это значит в юридическом смысле.
Если так, то был не прав.
Честно говоря, с наёмной армией не знаком. Когда я служил, сами понимаете, такого не было.
Спасибо за информацию. Интересно было бы разъяснение от юриста. Но это, наверное, надо от росс. юриста.

P.s. Погуглил, правда, поверхностно.
Но похоже, был не прав. Похоже, что на службу в горячих точках отдельный контракт.

С другой стороны, нашёл такое:
Российские контрактники все чаще обращаются в НКО и с другим вопросом - могут ли они отказаться от участия в спецоперации. "Но это очень сложное дело, - признает

Контрактник подписав контракт отказаться уже ни от чего не может, (иначе при первом шухере все откажутся). Но он мог выбрать другую профессию, обувь чинить например, его же не заставляли быть военным? подписался - будь добр, едь в Украину и гори в танке.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Согласен
с чем ты согласен? Ты вообще не в этой стране живешь, сиди на немецких форумах, обсуждай местные проблемы. Пришёл на украинский форум в момент когда идёт война и ещё фыркаешь, с чем ты согласен, типа война тебя как то касается.

Главный вопрос ветки - как можно быстро закончить войну, при этом очень мало кто об этом высказался, зато капризов полные памперсы, не нравятся им ЛАД, prodigy и vitallian .

Добавляете нас в ЧС и наслаждайтесь теми кто вам нравится.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 15:05, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=1JZ5qJGd4YQ
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Внимание. Важно. Беларусь готовится к прямому вторжению в Украину - Минобороны

"Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", - сообщили в Минобороны
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 15:43

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Согласен
с чем ты согласен? Ты вообще не в этой стране живешь, сиди на немецких форумах, обсуждай местные проблемы. Пришёл на украинский форум в момент когда идёт война и ещё фыркаешь, с чем ты согласен, типа война тебя как то касается.

Главный вопрос ветки - как можно быстро закончить войну, при этом очень мало кто об этом высказался, зато капризов полные памперсы, не нравятся им ЛАД, prodigy и vitallian .

Добавляете нас в ЧС и наслаждайтесь теми кто вам нравится.


Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.
Тебе не не один тут говорил ты утомил тут всех.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:02

немного позитива

Воскресенье 20.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф-13458 недочеловек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 18 марта это 4451 дохлый 13458+4451=17909 - норм
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:09

  Хомякоид написав:ебало ирпенское нещастье.
обкекался в Германии от страха. Родственниками он прикрывается, приезжай защищать их будешь.
  Хомякоид написав:Тебе не не один тут говорил ты утомил тут всех
зачем ты меня читаешь утомленный? Добавь в ЧС и живи спокойно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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