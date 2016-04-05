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Додано: Нед 20 бер, 2022 14:34
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:44
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:51
Та чому, цікаво. Кожен з них має як прихильників так і опонентів, відстоюють думку багатьох, хто читає, але пише менше. Так що, "йой, най буде")
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:52
Контрактник подписав контракт отказаться уже ни от чего не может, (иначе при первом шухере все откажутся). Но он мог выбрать другую профессию, обувь чинить например, его же не заставляли быть военным? подписался - будь добр, едь в Украину и гори в танке.
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
с чем ты согласен? Ты вообще не в этой стране живешь, сиди на немецких форумах, обсуждай местные проблемы. Пришёл на украинский форум в момент когда идёт война и ещё фыркаешь, с чем ты согласен, типа война тебя как то касается.
Главный вопрос ветки - как можно быстро закончить войну, при этом очень мало кто об этом высказался, зато капризов полные памперсы, не нравятся им ЛАД, prodigy и vitallian .
Добавляете нас в ЧС и наслаждайтесь теми кто вам нравится.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 15:05, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 20 бер, 2022 14:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 бер, 2022 15:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Внимание. Важно. Беларусь готовится к прямому вторжению в Украину - Минобороны
"Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка", - сообщили в Минобороны
Додано: Нед 20 бер, 2022 15:43
Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.
Тебе не не один тут говорил ты утомил тут всех.
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:02
немного позитива
Воскресенье 20.03.2022г, в утреннем отчете презику роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф-13458 недочеловек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 18 марта это 4451 дохлый 13458+4451=17909 - норм
Додано: Нед 20 бер, 2022 16:09
обкекался в Германии от страха. Родственниками он прикрывается, приезжай защищать их будешь.
зачем ты меня читаешь утомленный? Добавь в ЧС и живи спокойно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 бер, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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