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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:16
Ребята, смотрю и удивляюсь.
Мы удивляемся москалям.
А сами? Бросаемся друг на друга, как... ну, не буду сравнивать.
Если у кого некуда девать агрессию, то есть куда пойти - вперёд на фронт!
Там точно перед тобой есть враг, которого можно и нужно уничтожить, хоть глотку зубами рви.
А здесь-то зачем?
И ещё раз - нет плохих народов. Жизнь показывает, что нет плохих народов. Есть плохие и/или обманутые люди. Вспомните немцев каких-то 80 лет назад, вспомните Пол Пота, Китай времён культурной революции, Японию во время 2-ой мировой (почитайте о зверствах этой очень культурной и вежливой нации). Можно было бы ещё много чего напомнить, но не буду.
Да и о "вечной" дружбе народов. После победы Мао до 20 съезда "Русский и китаец - братья навек!". После разоблачения культа личности Никитой Сергеевичем отношения быстро испортились и быстро дошло до боестолкновений и чуть не дошло до войны.
Сегодня немцы чуть ли не лучшие друзья. Во времена моего детства "Фриц" было, наверное самым большим оскорблением. Сегодня Россия наш явный враг, с которым наши бойцы сражаются и мы радуемся их потерям живой силы, сбитым самолётам, сожжённым танкам, ненавидим их за то, что они пришли на нашу землю, бомбят наши города, убивают наших людей.
Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
Тут часто приводят в пример Израиль. Да, он уже 70 лет живёт во враждебном окружении, которое отрицает в принципе его право на существование. Он сражается с врагами, но всё время старается наладить добрососедские отношения. И постепенно, очень медленно, но это удаётся. Так там проблем и взаимных обид во всяком случае не меньше, чем у нас, если не больше.
Да, сегодня главное чувство к России это ненависть. Это понятно, необходимо и оправдано. Но не надо забывать, что это не навсегда.
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ЛАД
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:27
ЛАД написав:
Ребята, смотрю и удивляюсь.
Мы удивляемся москалям.
А сами? Бросаемся друг на друга, как... ну, не буду сравнивать.
Если у кого некуда девать агрессию, то есть куда пойти - вперёд на фронт!
Там точно перед тобой есть враг, которого можно и нужно уничтожить, хоть глотку зубами рви.
А здесь-то зачем?
И ещё раз - нет плохих народов. Жизнь показывает, что нет плохих народов. Есть плохие и/или обманутые люди. Вспомните немцев каких-то 80 лет назад, вспомните Пол Пота, Китай времён культурной революции, Японию во время 2-ой мировой (почитайте о зверствах этой очень культурной и вежливой нации). Можно было бы ещё много чего напомнить, но не буду.
Да и о "вечной" дружбе народов. После победы Мао до 20 съезда "Русский и китаец - братья навек!". После разоблачения культа личности Никитой Сергеевичем отношения быстро испортились и быстро дошло до боестолкновений и чуть не дошло до войны.
Сегодня немцы чуть ли не лучшие друзья. Во времена моего детства "Фриц" было, наверное самым большим оскорблением. Сегодня Россия наш явный враг, с которым наши бойцы сражаются и мы радуемся их потерям живой силы, сбитым самолётам, сожжённым танкам, ненавидим их за то, что они пришли на нашу землю, бомбят наши города, убивают наших людей.
Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
Тут часто приводят в пример Израиль. Да, он уже 70 лет живёт во враждебном окружении, которое отрицает в принципе его право на существование. Он сражается с врагами, но всё время старается наладить добрососедские отношения. И постепенно, очень медленно, но это удаётся. Так там проблем и взаимных обид во всяком случае не меньше, чем у нас, если не больше.
Да, сегодня главное чувство к России это ненависть. Это понятно, необходимо и оправдано. Но не надо забывать, что это не навсегда.
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
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kotyk222
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:37
ЛАД написав:
Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
В Сербії давно нема Мілошевіча, демократичний режим, але коли Путлер напав на нас, так відразу з них полилось ватне лайно з телевізорів і проросійських мітингів. Не треба ілюзій, не буде між нами миру, як його немає серед греків і турок, вірмен і азейбарджанців. Хіба що через пару поколінь, якшо повернемо окуповані території.
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lapay
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:41
kotyk222 написав:
............
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
Говорить можно, что угодно.
О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".
И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
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ЛАД
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:45
lapay написав: ЛАД написав:
Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
В Сербії давно нема Мілошевіча, демократичний режим, але коли Путлер напав на нас, так відразу з них полилось ватне лайно з телевізорів і проросійських мітингів. Не треба ілюзій, не буде між нами миру, як його немає серед греків і турок, вірмен і азейбарджанців. Хіба що через пару поколінь, якшо повернемо окуповані території.
Сербию понять можно. Россия была чуть ли не единственная, кто принял её сторону. И это было совсем недавно.
А "греків і турок, вірмен і азейбарджанців"... Очень надеюсь. что после ухода Путина и РФ, и мы окажемся умнее.
Всё же "Україна це Європа".
И, может, Россия тоже наконец станет Европой окончательно. Посмотрим, не будем загадывать.
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ЛАД
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