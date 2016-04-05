Додано: Нед 20 бер, 2022 16:16

Ребята, смотрю и удивляюсь.Мы удивляемся москалям.А сами? Бросаемся друг на друга, как... ну, не буду сравнивать.Если у кого некуда девать агрессию, то есть куда пойти - вперёд на фронт!Там точно перед тобой есть враг, которого можно и нужно уничтожить, хоть глотку зубами рви.А здесь-то зачем?И ещё раз - нет плохих народов. Жизнь показывает, что нет плохих народов. Есть плохие и/или обманутые люди. Вспомните немцев каких-то 80 лет назад, вспомните Пол Пота, Китай времён культурной революции, Японию во время 2-ой мировой (почитайте о зверствах этой очень культурной и вежливой нации). Можно было бы ещё много чего напомнить, но не буду.Да и о "вечной" дружбе народов. После победы Мао до 20 съезда "Русский и китаец - братья навек!". После разоблачения культа личности Никитой Сергеевичем отношения быстро испортились и быстро дошло до боестолкновений и чуть не дошло до войны.Сегодня немцы чуть ли не лучшие друзья. Во времена моего детства "Фриц" было, наверное самым большим оскорблением. Сегодня Россия наш явный враг, с которым наши бойцы сражаются и мы радуемся их потерям живой силы, сбитым самолётам, сожжённым танкам, ненавидим их за то, что они пришли на нашу землю, бомбят наши города, убивают наших людей.Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.Тут часто приводят в пример Израиль. Да, он уже 70 лет живёт во враждебном окружении, которое отрицает в принципе его право на существование. Он сражается с врагами, но всё время старается наладить добрососедские отношения. И постепенно, очень медленно, но это удаётся. Так там проблем и взаимных обид во всяком случае не меньше, чем у нас, если не больше.Да, сегодня главное чувство к России это ненависть. Это понятно, необходимо и оправдано. Но не надо забывать, что это не навсегда.