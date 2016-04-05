Ребята, смотрю и удивляюсь. Мы удивляемся москалям. А сами? Бросаемся друг на друга, как... ну, не буду сравнивать. Если у кого некуда девать агрессию, то есть куда пойти - вперёд на фронт! Там точно перед тобой есть враг, которого можно и нужно уничтожить, хоть глотку зубами рви. А здесь-то зачем?
И ещё раз - нет плохих народов. Жизнь показывает, что нет плохих народов. Есть плохие и/или обманутые люди. Вспомните немцев каких-то 80 лет назад, вспомните Пол Пота, Китай времён культурной революции, Японию во время 2-ой мировой (почитайте о зверствах этой очень культурной и вежливой нации). Можно было бы ещё много чего напомнить, но не буду. Да и о "вечной" дружбе народов. После победы Мао до 20 съезда "Русский и китаец - братья навек!". После разоблачения культа личности Никитой Сергеевичем отношения быстро испортились и быстро дошло до боестолкновений и чуть не дошло до войны.
Сегодня немцы чуть ли не лучшие друзья. Во времена моего детства "Фриц" было, наверное самым большим оскорблением. Сегодня Россия наш явный враг, с которым наши бойцы сражаются и мы радуемся их потерям живой силы, сбитым самолётам, сожжённым танкам, ненавидим их за то, что они пришли на нашу землю, бомбят наши города, убивают наших людей. Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом. Тут часто приводят в пример Израиль. Да, он уже 70 лет живёт во враждебном окружении, которое отрицает в принципе его право на существование. Он сражается с врагами, но всё время старается наладить добрососедские отношения. И постепенно, очень медленно, но это удаётся. Так там проблем и взаимных обид во всяком случае не меньше, чем у нас, если не больше. Да, сегодня главное чувство к России это ненависть. Это понятно, необходимо и оправдано. Но не надо забывать, что это не навсегда.
ЛАД написав:Ребята, смотрю и удивляюсь. Мы удивляемся москалям. А сами? Бросаемся друг на друга, как... ну, не буду сравнивать. Если у кого некуда девать агрессию, то есть куда пойти - вперёд на фронт! Там точно перед тобой есть враг, которого можно и нужно уничтожить, хоть глотку зубами рви. А здесь-то зачем?
И ещё раз - нет плохих народов. Жизнь показывает, что нет плохих народов. Есть плохие и/или обманутые люди. Вспомните немцев каких-то 80 лет назад, вспомните Пол Пота, Китай времён культурной революции, Японию во время 2-ой мировой (почитайте о зверствах этой очень культурной и вежливой нации). Можно было бы ещё много чего напомнить, но не буду. Да и о "вечной" дружбе народов. После победы Мао до 20 съезда "Русский и китаец - братья навек!". После разоблачения культа личности Никитой Сергеевичем отношения быстро испортились и быстро дошло до боестолкновений и чуть не дошло до войны.
Сегодня немцы чуть ли не лучшие друзья. Во времена моего детства "Фриц" было, наверное самым большим оскорблением. Сегодня Россия наш явный враг, с которым наши бойцы сражаются и мы радуемся их потерям живой силы, сбитым самолётам, сожжённым танкам, ненавидим их за то, что они пришли на нашу землю, бомбят наши города, убивают наших людей. Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом. Тут часто приводят в пример Израиль. Да, он уже 70 лет живёт во враждебном окружении, которое отрицает в принципе его право на существование. Он сражается с врагами, но всё время старается наладить добрососедские отношения. И постепенно, очень медленно, но это удаётся. Так там проблем и взаимных обид во всяком случае не меньше, чем у нас, если не больше. Да, сегодня главное чувство к России это ненависть. Это понятно, необходимо и оправдано. Но не надо забывать, что это не навсегда.
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
ЛАД написав:Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
В Сербії давно нема Мілошевіча, демократичний режим, але коли Путлер напав на нас, так відразу з них полилось ватне лайно з телевізорів і проросійських мітингів. Не треба ілюзій, не буде між нами миру, як його немає серед греків і турок, вірмен і азейбарджанців. Хіба що через пару поколінь, якшо повернемо окуповані території.
kotyk222 написав:............ Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
Говорить можно, что угодно. О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами". И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
ЛАД написав:Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
В Сербії давно нема Мілошевіча, демократичний режим, але коли Путлер напав на нас, так відразу з них полилось ватне лайно з телевізорів і проросійських мітингів. Не треба ілюзій, не буде між нами миру, як його немає серед греків і турок, вірмен і азейбарджанців. Хіба що через пару поколінь, якшо повернемо окуповані території.
Сербию понять можно. Россия была чуть ли не единственная, кто принял её сторону. И это было совсем недавно. А "греків і турок, вірмен і азейбарджанців"... Очень надеюсь. что после ухода Путина и РФ, и мы окажемся умнее. Всё же "Україна це Європа". И, может, Россия тоже наконец станет Европой окончательно. Посмотрим, не будем загадывать.
Часть Харькова осталась без воды после обстрела 19 марта. Повреждены линии энергоснабжения насосных станций. Бригады работают, чтобы восстановить поврежденные линии передач и оборудования, сказал 20 марта "Суспільному" представитель "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.
"Работаем, как позволяет ситуация - где нет обстрелов и угрозы жизни энергетиков. Занимаемся этим вопросом", - сказал он. В частности, ремонтные работы продолжаются в Индустриальном районе города: "Был очень сильный обстрел, и в Индустриальном районе было много взрывов и много повреждений, в том числе инфраструктурных объектов".
Сколько будут продолжаться работы, в облэнерго уточнить не смогли.
Война России за Украину может зайти в тупик, - Washington Post
✅ ВС РФ несут потери в живой силе и технике, и до сих пор не достигли ни одной из первоначально поставленных целей; ✅ Линия фронта едва продвинулась за неделю, «русских убивают и ранят со скоростью до 1 тыс/день по оценкам западной разведки»; ✅ ВС РФ близки к «кульминационной точке» наступления (т.е., достигли предела возможностей для ведения войны); ✅ При отсутствии прогресса кампания РФ может вскоре стать неустойчивой, продвижение будет невозможно из-за нехватки живой силы, припасов, амуниции; ✅ Эксперты: решающую роль в определении исхода войны сыграют следующие 2 недели; ✅ Ситуация изменится, если ВС РФ захватят Мариуполь, высвободив силы для наступления в другом месте; ✅ «У РФ нет ресурсов - нужно нарастить военную поддержку Украины», - говорит Бен Ходжес, Центр анализа европейской политики.
Это из телегамм-канала Харьков LIVE. По первоисточнику не проверял.
Сегодня стояла в очереди за гуманитарной помощью на Новом Быте, приблизительно в час дня.
Некоторые люди на продукты реагировали, как бык на красную тряпку и в прямом смысле слова готовы были снести с ног.
Так одну из девушек в толпе какие-то женщины, которые между собой толкались и ругались отпихнули девушку так, что та упала на асфальт и ударилась головой и спиной.
Девушке стало очень плохо, была истерика от шока (думала сломала спину), её просто парализовало люди начали оказывать ей первую медицинскую помощь, конечно же вызвали скорую.
Но и были те, кто продолжал дальше ругаться за продукты и впрямом смысле ходить у этой девушки по ногам, что всех повергло в шок. Где же обычная человечность ? Люди, Вы что...? Девушке было 18-19 лет, была с мамой.
Потом выяснили, что девушка брала продукты даже не себе, а пенсионерам, которые живут с ней в одном подъезде. Вот так вот платят за добро... Слава Богу перелома никакого не было, сотрясение тоже нет. Девушка получила ушибы и большой шок.
Потом скорая отвезла девушку с её мамой домой.
Может другие люди обратят внимание на этот случай и будут вести себя адекватно.
kotyk222 написав:............ Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
Говорить можно, что угодно. О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами". И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.