|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07
edvardd написав:
я про третью фазу сказал villian еще вчера (до выхода этого видео)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7537
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2986 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07
airmax78 написав: ЛАД написав: kotyk222 написав:
............
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
Говорить можно, что угодно.
О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".
И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.
Додам
А давайте по аналогії з юриспуденцією...
Спочатку вбивцю ловлять ( у нашому випадку воюємо і перемагаємо)
Потім вбивцю зловленого - судять...
Потім вбивця відбуває покарання..
Потім виходить на волю..але залишається під контролем..
І тільки потім, якщо ті хто контролюють бувшого злочинця - признають що він безпечний..з ним починають спілкуватись(але шлейф злочину висить над ним все його життя)
А що пропонує панікер ЛАД
Признати НАСЕЛЕННЯ росії невинуватим...але 70% цього населення підтримує політику війни...
То може спочатку переможемо? а потім будемо думати сільки і кому впаяти ..а кого повісити...
А поки не перемогли - будь які заявки про примирення - це ворожа пропаганда з усіма випливаючими з цього наслідками у воюючій країні.
ПС
партію якогось херсонського маргінала заборонили , авто його поплічника з дружиною - підірвали...
То правильно зробили наші спецслужби..чи треба було пробачити?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25551
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 2890 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:12
Вадюшка написав:ЛАД
, prodigy
, vitaliian
-- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.
Модераторам просьба вмешаться
Вадюшка, тут идет попытка вправить на место мозги одному любителю "русских"
но он , твердый такой (как шанкр) или делает вид что не понимает, или банально прикрывает своих русских
А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?
на счет грызни-это вы, молодой человек, грызни в жизни не видели (ту вполне толерантный диспут, практически без употребления брани
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7537
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2986 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18
По ситуации в Чернигове
Водоснабжения нет и уже не будет. Черниговводоканал пытается организовать подвоз питьевой воды в районы города
Электричества нет и, вроде бы как, тоже уже не будет
Пытаются спасаться электрогенераторами, но проблема с подвозом топлива
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 6609
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 1197 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18
prodigy написав:
А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?
Я лично хочу найти ответ, что мне ждать от лапотника лукаша.
Все готови, цветов не будет и хлем-солий тоже, но все же.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4877
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:19
Хомякоид написав:
Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.
слышь , мудило...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься
скажу тебе толерантно, информации о твоих родственниках на этой ветки ты не найдешь,
посему вали туда-куда послали русский корабль
и фото нашего гетьмана в аватара убери-те,
это прямое оскорбление государственного деятеля Украины
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7537
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2986 раз.
- Подякували: 2885 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|91982
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|445990
|
|
|1
|2516
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|