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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07

  edvardd написав:


я про третью фазу сказал villian еще вчера (до выхода этого видео)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07

  airmax78 написав:
  ЛАД написав:
  kotyk222 написав:............
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.

Говорить можно, что угодно.
О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".
И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.
Додам
А давайте по аналогії з юриспуденцією...
Спочатку вбивцю ловлять ( у нашому випадку воюємо і перемагаємо)
Потім вбивцю зловленого - судять...
Потім вбивця відбуває покарання..
Потім виходить на волю..але залишається під контролем..
І тільки потім, якщо ті хто контролюють бувшого злочинця - признають що він безпечний..з ним починають спілкуватись(але шлейф злочину висить над ним все його життя)

А що пропонує панікер ЛАД
Признати НАСЕЛЕННЯ росії невинуватим...але 70% цього населення підтримує політику війни...
То може спочатку переможемо? а потім будемо думати сільки і кому впаяти ..а кого повісити...
А поки не перемогли - будь які заявки про примирення - це ворожа пропаганда з усіма випливаючими з цього наслідками у воюючій країні.
ПС
партію якогось херсонського маргінала заборонили , авто його поплічника з дружиною - підірвали...
То правильно зробили наші спецслужби..чи треба було пробачити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:12

  Вадюшка написав:ЛАД, prodigy, vitaliian -- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.

Модераторам просьба вмешаться


Вадюшка, тут идет попытка вправить на место мозги одному любителю "русских"
но он , твердый такой (как шанкр) или делает вид что не понимает, или банально прикрывает своих русских

А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?

на счет грызни-это вы, молодой человек, грызни в жизни не видели (ту вполне толерантный диспут, практически без употребления брани
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По ситуации в Чернигове
Водоснабжения нет и уже не будет. Черниговводоканал пытается организовать подвоз питьевой воды в районы города

Электричества нет и, вроде бы как, тоже уже не будет
Пытаются спасаться электрогенераторами, но проблема с подвозом топлива
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?

Я лично хочу найти ответ, что мне ждать от лапотника лукаша.
Все готови, цветов не будет и хлем-солий тоже, но все же.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.


слышь , мудило...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься

скажу тебе толерантно, информации о твоих родственниках на этой ветки ты не найдешь,

посему вали туда-куда послали русский корабль

и фото нашего гетьмана в аватара убери-те,
это прямое оскорбление государственного деятеля Украины
prodigy
 
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