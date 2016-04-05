ЛАД написав:

kotyk222 написав: ............

Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО. ............Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.

Говорить можно, что угодно.О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.