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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07
edvardd написав:
я про третью фазу сказал villian еще вчера (до выхода этого видео)
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:07
airmax78 написав: ЛАД написав: kotyk222 написав:
............
Можна говорити, що голодомор був не геноцидом, вигадувати байки про Крути, і так далі - чим далі в глибину історії тим менше архівів і більше інсинуацій. Але війни сучасні ведуться онлайн, кадри розбомблених лікарень нікуди не дінуться. Тому сусідські відносини хіба лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами. В ЄС і НАТО.
Говорить можно, что угодно.
О гитлеровской оккупации знали без всяких онлайн и видели не "кадры", а вживую разрушенные дома, больницы и школы (впрочем, в Мариуполе, Чернигове, Харькове мы и сейчас видим это не "онлайн"). Погибшие были практически в каждой семье. Похоронки получали миллионы женщин. Но уже давно с Германией не "лише в торгівлі, через бетонну стіну і рів з крокодилами".
И дружеские отношения с Россией в будущем (не знаю, насколько далёком) не мешают быть в ЕС (желательно не в роли попрошайки, хотя первое время это неизбежно). С НАТО посмотрим. Пока что они достаточно ясно говорят о том, что нам не светит в обозримом будущем.
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.
Додам
А давайте по аналогії з юриспуденцією...
Спочатку вбивцю ловлять ( у нашому випадку воюємо і перемагаємо)
Потім вбивцю зловленого - судять...
Потім вбивця відбуває покарання..
Потім виходить на волю..але залишається під контролем..
І тільки потім, якщо ті хто контролюють бувшого злочинця - признають що він безпечний..з ним починають спілкуватись(але шлейф злочину висить над ним все його життя)
А що пропонує панікер ЛАД
Признати НАСЕЛЕННЯ росії невинуватим...але 70% цього населення підтримує політику війни...
То може спочатку переможемо? а потім будемо думати сільки і кому впаяти ..а кого повісити...
А поки не перемогли - будь які заявки про примирення - це ворожа пропаганда з усіма випливаючими з цього наслідками у воюючій країні.
ПС
партію якогось херсонського маргінала заборонили , авто його поплічника з дружиною - підірвали...
То правильно зробили наші спецслужби..чи треба було пробачити?
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:12
Вадюшка написав:ЛАД
, prodigy
, vitaliian
-- вы не хотите сделать себе отдельную тему и сраться там? Пять или больше последних страниц темы -- сплошь ваши препирательства. Имейте совесть, в конце-то концов. В эту тему заходишь всё-таки не за вашей грызнёй.
Модераторам просьба вмешаться
Вадюшка, тут идет попытка вправить на место мозги одному любителю "русских"
но он , твердый такой (как шанкр) или делает вид что не понимает, или банально прикрывает своих русских
А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?
на счет грызни-это вы, молодой человек, грызни в жизни не видели (ту вполне толерантный диспут, практически без употребления брани
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18
По ситуации в Чернигове
Водоснабжения нет и уже не будет. Черниговводоканал пытается организовать подвоз питьевой воды в районы города
Электричества нет и, вроде бы как, тоже уже не будет
Пытаются спасаться электрогенераторами, но проблема с подвозом топлива
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:18
prodigy написав:
А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?
Я лично хочу найти ответ, что мне ждать от лапотника лукаша.
Все готови, цветов не будет и хлем-солий тоже, но все же.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:19
Хомякоид написав:
Заткни ебало ирпенское нещастье. У меня родственники в Украине.
слышь , мудило...придержи свой язык
дриснул за бугор, и от туда родственниками интересуешься
скажу тебе толерантно, информации о твоих родственниках на этой ветки ты не найдешь,
посему вали туда-куда послали русский корабль
и фото нашего гетьмана в аватара убери-те,
это прямое оскорбление государственного деятеля Украины
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:30
lapay написав: ЛАД написав:
Но когда мы выгоним их, пройдёт какое-то время, уйдёт Путин (на пенсию или на тот свет), появятся новые люди и мы вместе с ними вынуждены будем налаживать нормальные отношения. Нельзя жить в постоянном состоянии войны с соседом.
В Сербії давно нема Мілошевіча, демократичний режим, але коли Путлер напав на нас, так відразу з них полилось ватне лайно з телевізорів і проросійських мітингів. Не треба ілюзій, не буде між нами миру, як його немає серед греків і турок, вірмен і азейбарджанців. Хіба що через пару поколінь, якшо повернемо окуповані території.
мне вчера скидывали в телегу ссылку на митинг а Болгарии (якобы они поддерживают рашку) и брехливый ТАСС о том же: "Инициатором акции стала партия "Возрождение", которая вывела на улицы несколько сотен человек"
(может не несколько сот??? , может только 150 или 120
по 20 евро на рыло вполне могли выделить)
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:32
ЛАД написав: vitaliian написав: otg написав:
куда по Вашему селить л\с?
я бы селил по жилым квартирам, не насильно, по желанию. Кто скольких примет. Лучше в частном секторе.
otg написав:
Потом их пропагандонТВ рассказывает что нацики прячутся за мирными.
и что теперь, сдать им армию на расстрел чтобы мирных не трогали.
Угу, и при необходимости поднять часть по тревоге, бегать собирать по домам.
Уже писал - наша беда вообще не служившие поколения. Люди не имеют никакой подготовки, ни армейской, ни даже гражданской обороны, но при этом с умным видом рассуждающие обо всём.
Представьте себе какой-нибудь очередной Гостомель, где воинская часть "рассредоточена по квартирам" выбрасывают десант. Пока они прибегут, всё уже будет закончено.
Даремно, тут дуже у Вас ворога бачать(хоч можливо, місцями, можливо і є за що
) - але, те що тут ☝️ написали, то.... мовчу)) і тримаю язик за зубами, прикривши ще й двома долонями його!))
Ухххх, як би я тут міг до слова вкатати подробиць на пів сторінки про Яворів і про місце "у Василя" - то половині форумчанам тут би на голову не налізло!
Але, мушу мовчати, бо не можна про це писати!
Звідки у нас більшість начальства/керуючих/командуючих? Залишки з союзу?
Ехххххх, як тут в нас у таборі кажуть - "понабирали по оголошеннях..."
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:33
pesikot написав:
По ситуации в Чернигове
Хоч гумконвої пропускають? Якщо перестануть, то буде те, що в Маріуполі. Ці суки прийшли нас нищити голодом, і лагерями, тих хто не підкореться (скоро будуть), як колись.
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Додано: Нед 20 бер, 2022 18:34
Goodman написав: prodigy написав:
А вообще что вы хотели найти в этой ветке и чего вы от ветки ждали?
Я лично хочу найти ответ, что мне ждать от лапотника лукаша.
А что от него ждать ? Белорусские войска и так уже в Украине
Но, насколько я понял, боевые действия не ведут, а типа выполняют полицейские функции.
Будут ли вести белоруссы наземные боевые действия ? я хз, мотивации у них нет
Разве что, ракетами будут долбать со своей территории и/или самолётами утюжить
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